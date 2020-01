Más de 1.900 mascotas abandonadas

La Triple A acogió a lo largo del pasado año a 1.964 animales, entre perros y gatos, muchos de ellos en «malas condiciones», según explicó a este periódico el secretario de la Triple A, Jan Weima.

«Muchos vienen con fracturas o con leishmania, lo que nos hace pensar que la gente no puede o no quiere gastar en veterinario y la mayoría de ellos vienen sin microchip», comentó Weima.

Esta Navidad han recibido entorno a 22 animales, entre ellos perros de potencialmente peligrosos, que son «más complicados de adoptar» ya que los propietarios tienen que tener una licencia y presentar un test psicológico. Una de las medidas que han llevado a cabo de cara a los regalos es la posibilidad de reservar un animal que será recogido a partir del 15 de enero para evitar la «compra compulsiva» y el posterior abandono cuando la mascota crezca y «cueste más trabajo y dinero de mantener». «Que no sea un regalo, sino una adopción de por vida», subrayó el secretario.

En este sentido, Weima opinó que la gente «sigue la moda de los perros», sobre todo de las razas más bonitas y llamativas. A ellos, les explica que «los perros abandonados a veces dan más cariño que un perro de raza».

A pesar de la situación, no todos los datos son negativos. Durante el año pasado, se adoptaron 1.096 animales tanto a nivel local como internacional. La Tripe A tiene un programa de colaboración con países europeos del norte de Europa, entre los que se encuentran Alemania, Bélgica, Holanda o Suiza, entre otros. Según comentó Weima, en estos países no hay animales vagabundos, puesto que tienen un programa de concienciación de castraciones para evitar camadas «no deseadas». «La castración es la forma más ética de no tener perros abandonados. En España, existe una cultura de la negación con respecto a este tema, pero en otros países tienen una gran concienciación», aseveró.

Uno de los propósitos de Jan Weima es promover la adopción y no la compra de mascotas entre los más jóvenes, que representan «el futuro», así como la concienciación sobre el abandono.