"Queremos gente joven, con la que se pueda realmente nutrir el Casino"

José Lorenzo preside la institución centenaria desde el pasado mes de febrero tras unas elecciones muy reñidas en las que se impuso a su rival por solo nueve votos. Su familia siempre ha estado muy relacionada con el Casino de Marbella y con la ciudad. Alterna sus labores de la asociación con su trabajo como abogado, en el que sobresale y por el que ha recibido diversas distinciones de mucho prestigio. Actualmente, forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

¿Qué simboliza una institución centenaria como el Casino para la ciudad de Marbella?

Es un lugar emblemático que se sitúa en el corazón del Casco Antiguo de Marbella y, tal y como dicen los estatutos desde su fundación, es un lugar de encuentro para toda la sociedad marbellí. Yo definiría el Casino de Marbella como un lugar de encuentro.

En este caso no solo se trata de un espacio recreativo, sino más bien cultural.

Culturalmente, el Casino es un punto de Marbella donde se realizan desde exposiciones de pintura hasta presentaciones de libros, entrevistas y comentarios de toda índole con personajes de actualidad de Marbella y de su entorno. No sólo eso, también en este sentido tenemos presente a los jóvenes del municipio. En Marbella siempre cuesta trabajo abrirse camino,y qué mejor que el Casino para esos artistas jóvenes y noveles que quieren tener una oportunidad. Nuestras puertas están siempre abiertas para ellos. Nuestro objetivo sobre todo es potenciar el artista novel de la ciudad.

La palabra Casino siempre se relaciona con connotaciones negativas.

En este caso no hay que quedarse con la última palabra del nombre de la entidad. El nombre de Casino es verdad que es un tópico, pero en este caso no tiene nada que ver. Hay una zona recreativa, más relacionada con el ocio de los socios que con el juego en sí. Se trata más de confraternizar y conversar unos con otros. Qué mejor excusa que echar su partida de dominó o cartas, pero no de forma lúdica, sino como forma de reunión con amigos. También es un espacio gastronómico. Nosotros todos los fines de semana elaboramos un plato típico de la zona que se van perdiendo, pero que nosotros, como centenarios que somos, intentamos mantener.

Como acaba de comentar, se trata de una institución centenaria ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar al 2020?

Ha pasado de todo, incluso la Guerra Civil. En un momento dado, el Casino se vino abajo, se destruyó como consecuencia de la guerra. Es verdad que se pudieron salvar algunos documentos y zonas habilitadas. Gracias a la ayuda de los socios y del Ayuntamiento de aquella época, volvió a resurgir. Ahora estamos pasando por una época muy buena, tras unos años de bajada de socios por la crisis. Actualmente nadie se ha dado de baja todavía, y cruzamos los dedos para que así sea, aunque nos estamos planteando cerrar el cupo, para que podamos disfrutar todos. En los últimos nueve meses se han registrado en torno a un centenar de socios más. Es más, cada vez que tenemos una junta directiva tenemos altas de socios, no sólo varones. Hay que resaltar el gran número de mujeres que han vuelto al Casino y se están dando de alta. Hasta hace poco, solo podían acceder al Casino los hombres. En estos nueve meses de nueva junta, te digo que más del 50% son mujeres.

¿Cuáles son los retos que afronta de cara a este recién inaugurado año?

Uno de los principales retos es el de crear un club juvenil. Hay una edad diferente, desde los 12 a los 16 años, que no saben donde ir, porque al ser menores no pueden entrar en discotecas. Entonces, ¿por qué no crear lo mismo que tenemos con los adultos, pero para un público juvenil? Si conseguimos ese club con el apoyo del Ayuntamiento sería algo maravilloso, ya que en Marbella no existe ningún club de este tipo. En otro sentido, este año es el centenario así que queremos que culturalmente sea la bomba. Estamos trabajando en algunas sorpresas agradables que ya se irán desvelando.

¿Qué papel tienen los jóvenes en el Casino? Me imagino que los socios tienen un perfil más adulto.

Queremos que entre savia nueva. Es verdad que la media de edad de los socios ronda los 60 años, por lo que queremos a gente nueva, de la que realmente se pueda nutrir el Casino. Nos encontramos en un lugar emblemático, en el centro. ¿Qué mejor que quedar con tu familia para cualquier cuestión? Desde la gastronomía, hasta los eventos culturales y concursos. Animo a que toda la juventud se reúna en el Casino de Marbella, disfrutando del entorno, al lado de La Alameda.