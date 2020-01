El PSOE de Marbella denuncia que parte de la flota de Parques y Jardines está en el taller

El concejal socialista Antonio Párraga denunció ayer que «buena parte de los vehículos que prestan servicio en la Delegación de Parques y Jardines están fuera de funcionamiento desde hace varios meses».

El concejal señaló a través de un comunicado de prensa que muchos de los vehículos se encuentran en el Parque Móvil para ser reparados, de forma que «ahora mismo, según se ha podido comprobar desde el PSOE, hay un déficit en el servicio» en la delegación que gestiona el edil Diego López.

La acumulación de vehículos por reparar, agregó el concejal socialista, impide a muchos trabajadores de la delegación realizar sus funciones de forma correcta, «lo que se está dejando notar ya en muchas zonas ubicadas en Marbella y San Pedro».

Párraga aseguró que el «desorden y falta de organización interna» de la Delegación de Parques y Jardines, se une a la «ya de por sí carencia de Limpieza –servicio que ofrece un departamento que también gestiona López– en todo el término municipal».

«El total abandono y la falta de planificación de las áreas dirigidas por el concejal Diego López ha sido un detonante desde el inicio de mandato. A este desorden en ambas delegaciones se suma la falta de inversiones y mantenimiento de los barrios», apuntó el concejal del grupo socialista.

Según Párraga, «ahora mismo, tenemos que hacer un gran esfuerzo de limpieza y mantenimiento, porque los vecinos no se merecen la carencia de estos servicios que se ven obligados a padecer».

El concejal de Limpieza y Parques y Jardines aseguró que las afirmaciones «sin sentido del PSOE dan muestras del absoluto desconocimiento de cómo funciona el Ayuntamiento, en general, y estas dos delegaciones, en particular».

El edil destacó que «a día de hoy no nos ha faltado ningún vehículo en ninguna de estas áreas» y resaltó el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno municipal para la adquisición de vehículos con el objetivo de paliar el déficit que mantenía el PSOE cuando estuvo al frente de la Delegación de Limpieza, «con empleados que no podían desarrollar su trabajo porque no tenían barredoras o vehículos de movilidad».

Recordó que ambas concejalías cuentan con una empresa de reparaciones para resolver cualquier avería en los vehículos en un plazo máximo de una semana y reiteró que disponen de los medios necesarios para ofrecer a los vecinos el mejor servicio «y no nos ha faltado en ningún momento vehículos para poder prestarlo».

El edil pidió a los socialistas «mayor seriedad a la hora de hacer oposición, que hablen con conocimiento de causa y eviten hacer afirmaciones sin ningún sentido ni ningún rigor que puedan confundir a los ciudadanos y que dejan ver su profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del Ayuntamiento».

A mediados de noviembre, el concejal del grupo municipal del PSOE denunció la suspensión del servicio de baldeo en las calles y barrios de Marbella y San Pedro debido a la «nefasta gestión en política de personal en la Delegación de Limpieza». La eliminación de la prestación hizo que parte de la flota de la Delegación de Limpieza quedara inmovilizada.