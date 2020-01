El hotel Amàre Marbella abre su nueva temporada el próximo 6 de marzo

El próximo 6 de marzo abrirá su nueva temporada el hotel Amàre Marbella, del grupo Fuerte Hoteles, un concepto de hoteles urbanos distinto que propone una oferta en la que el estilo y la sofisticación se dan la mano en un particular homenaje a las cálidas aguas mediterráneas.

Con una clara apuesta diferenciadora por la música, el arte y la gastronomía, Amàre se posiciona como la mejor opción para aquellos que buscan el equilibrio entre el trato personal más exquisito y la profesionalidad, con los mejores servicios, espacios de descanso y de relax, cócteles, música en directo o, incluso, deporte.

Las habitaciones de sendos hoteles cuentan con un diseño moderno y tecnológico, y ofrecen la posibilidad de disfrutar de su espacio Lounge The One, abierto desde las 11:00 y hasta las 23:00 horas, para dar servicio de comida y de bebida durante todo el día a sus huéspedes más sibaritas.

Durante esta temporada, la música tendrá un papel protagonista en Amàre Marbella gracias a las propuestas de DJ como Mario Z, Miss Martha, Miss Iryna, Raquel DK, Paul Cristiano, Alex o DJ Sidama, quienes actuarán durante toda la temporada.

En el ámbito artístico, el calendario de Amàre Marbella acogerá las actuaciones de la violinista Paula Moon, de los guitarristas Juan Calleja o Lucas González, del percusionista Saeed Khan, de los cantantes Enrique Ramil o Jay, así como de las pianistas e intérpretes Belén Jurado y Judith Font.

También tendrán un especial protagonismo las voces de Adriana Rosa Galán, de Enrique Ramil, de Virginia Alexandre, de Noelia Quiñones o el saxo de Jerry Erola.

Completa la programación de Amàre Marbella un completo calendario de Pool Parties de temática marinera, noches cuajadas de glamour en el marco de sus Rose Cabaret Club o tributos a grandes bandas en sus Jersey Boys o en sus fiestas do you remember?, protagonizada por el DJ Kike Supermix, cuajadas de éxitos de los años 70, 80 y 90. El funky también tendrá un papel protagonista con sus Funk´s not Dead a cargo de DJ Lola.

Por su parte, el arte estará representado este 2020 por la artista finlandesa afincada en Andalucía, Caroline Wendelin. La fotografía, la pintura digital y una forma de concebir el arte emergente, en la que se aplican técnicas tradicionales como las acuarelas o las tintas, son las herramientas con las que Wendelin crea sus obras sobre lienzos o vidrios acrílicos. El cuerpo femenino y el mundo de la fotografía de moda son recurrentes en sus pinturas, que a menudo combinan realismo con materia abstracta.

A partir del 6 de marzo, Amàre Marbella abrirá sus puertas para brindar por una nueva temporada al amparo de sus cócteles de autor, con el sello de Diego Cabrera, en el bar de la azotea de Belvue al atardecer. Con unas espectaculares vistas de 360 grados del Mar Mediterráneo y del casco antiguo de Marbella, Belvue Rooftop Bar es el lugar perfecto para pasar las tardes disfrutando de un cóctel al amparo de la selección musical de sus DJ en vivo, así como otras propuestas musicales para todos los públicos.

El Spa Amàre Marbella by Germaine De Capuccini cuenta con tratamientos personalizados compuestos por una serie de masajes revitalizantes, tratamientos faciales o envolturas corporales refrescantes. Sus huéspedes también pueden disfrutar las completas instalaciones y programas de bienestar del hotel, que incluyen clases de yoga, un circuito de hidroterapia, baño turco y sesiones de entrenamiento personal.