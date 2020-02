Marbella presume de embajadores

. La Corporación municipal entregó ayer, Día de Andalucía, las distinciones más importantes que otorga la ciudad de Marbella. Además de los reconocimientos a Dani García, Pepón Nieto y Azahara Muñoz, los colectivos sociales Cáritas, Horizonte Proyecto Hombre y Rotary Club Internacional recibieron la Medalla de la Ciudad por su labor en beneficio de los más desfavorecidos.

El chef Dani García; el actor José Antonio Nieto Sánchez, conocido artísticamente como Pepón Nieto; y la golfista Azahara Muñoz son ya embajadores de Marbella.

Los tres recibieron ayer, Día de Andalucía, la más alta distinción que el municipio otorga para reconocer las trayectorias profesionales y personales de sus vecinos. Dani García y Pepón Nieto recibieron el título de Hijo Predilecto, mientras que Azahara Muñoz, nacida fuera de Marbella, el de Hija Adoptiva.

En el mismo acto, que se celebró en el Teatro Municipal, los colectivos sociales Cáritas, Horizonte Proyecto Hombre y Rotary Club Internacional, recibieron la Medalla de la Ciudad en reconocimiento a su labor.

«Marbella es una ciudad pequeña en el mundo, pero tenemos mucho talento y una ciudad realmente alucinante», señaló Dani García en su intervención.

El chef, que a finales de 2018 logró tres estrellas de la Guía Gastronómica Michelin, explicó que dos semanas después de comenzar a grabar sus espacios de cocina en TVE, la directora «me cogió y me pidió que dejara de decir la palabra Marbella porque el programa es nacional. ¿Y qué hago? Todo me ha sucedido en Marbella. Cuando cocinaba un centollo –en el programa– recordaba que mi padre los compraba en el mercado de Marbella. La palabra Marbella me la cortaron porque la decía excesivamente», apuntó el chef, formado en la Escuela de Hostelería de La Cónsula y Premio Nacional de Gastronomía.

El actor sampedreño Pepón Nieto, que ha actuado en cine, teatro y televisión, indicó que desconocía qué era el título de Hijo Predilecto hasta que le comunicaron que lo recibiría. «Te pones a mirar qué es y resulta que es la distinción más alta que te puede hacer tu ciudad, lo que te llena de orgullo, alegría y agradecimiento», añadió el actor. «Juro que me voy a esforzar mucho por ser un buen Hijo Predilecto de Marbella», agregó.

La golfista Azahara Muñoz, que no pudo acudir al acto debido a sus compromisos deportivos, aseguró a través de un mensaje grabado en vídeo sentirse «orgullosa de ser de San Pedro y Marbella y que en cada torneo que disputo me anuncien así. Este reconocimiento significa que vosotros también estáis muy orgullosos de mí. No hay mayor honor», añadió.

La distinción la recogió su padre, José Antonio Muñoz, que, visiblemente emocionado, aseguró que ayer fue «uno de los días más felices de mi vida. Esta alegría y orgullo quiero compartirlos con las personas que han puesto su granito de arena para ayudar a Azahara a lograr este reconocimiento», apuntó.

Por su parte, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que «a Dani, a Pepón y a Azahara les une un talento innato, cultivado a base de tesón y de esfuerzo y que les ha llevado a despuntar en sus respectivas profesiones. Desde hoy (por ayer) engrandecen más el nombre de Marbella», señaló.

Antes de que Azahara Muñoz, Pepón Nieto y Dani García recibieran sus distinciones, representantes de Cáritas, Horizonte Proyecto Hombre y Rotary Club Internacional recogieron las suyas.

El párroco de San Pedro, Francisco Javier Sánchez-Cano, que recogió el diploma en nombre de Cáritas, denunció que las dificultades para acceder a una vivienda es «el problema más grave que percibimos. Pocas viviendas de alquiler y precios altísimos que llegan al 80 por ciento de los ingresos familiares, en algunos casos. Por una sola habitación se pide un precio abusivo. Seguramente no es sólo el problema más acuciante de nuestra zona, sino de toda la Costa. Ante esto tenemos que reflexionar y actuar como sociedad», agregó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Horizonte Proyecto Hombre, Isabel García Bardón, pidió a los vecinos de Marbella «que no pierdan la capacidad de escuchar al corazón y responder a las necesidades de nuestros conciudadanos».