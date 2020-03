Cuatro mil personas buscan una oportunidad en la feria de empleo

También participan las Fuerzas Armadas, que ofrecen cerca de 4.300 vacantes.

Lidia León sólo ha encontrado algún empleo esporádico desde que en septiembre acabó su empleo en una cafetería de Marbella. Por eso acudió ayer la III edición de la Feria de Empleo de Marbella donde distribuyó cerca de 30 currículum vitae entre los expositores de unas 80 empresas participantes con la esperanza de encontrar «algo de camarera, limpiadora o reponedora en un supermercado» entre los casi 2.000 puestos de trabajo que se ofertaron en el evento. «Creo que me puede salir algún trabajo. Te preguntan si tienes experiencia y en el caso de los hoteles, lo que más valoran es saber inglés, los idiomas», señala la joven, una de las cerca de 4.000 asistentes que, según el Ayuntamiento, acudió ayer al evento que se celebraba en el Palacio de Congresos.

Junto a ella, su amiga Beatriz Orellana aspira a encontrar un puesto de trabajo «en hoteles, jardinería o de reponedora, lo que salga». Con formación en jardinería, cree que iniciativas como la Feria de Empleo se deberían repetir con mayor frecuencia. «Se tendrían que hacer más veces y con más empresas. Te gastas un dinero en hacer fotocopias de currículum vitae y, cuando llegas a la tienda, te dicen que son on line. y ¿quién entiende el on line hoy en día? No todo el mundo», dice.

Oliver Jiménez también ha asistido a la feria con un numeroso grupo de amigos. En situación de desempleo tras un año trabajando, busca en la primera feria a la que acude un empleo «relacionado con la cocina». Cuenta con el ejemplo de dos amigos suyos que encontraron un puesto de trabajo para un largo tiempo en la edición del pasado año. «Hay mucho trabajo de ese tipo. A ver si hay suerte y me cogen. Este tipo de ferias fomentan el trabajo y dan oportunidades a quienes tenemos un poco de experiencia», explica, tras repartir cerca de diez currículum vitae en formato papel y entregar otros en formato digital.

Los expositores de empresas hoteleras, de restauración o de servicios se confundían con las de organizaciones y colectivos empresariales, de universidades –como la UMA– y las Fuerzas Armadas, que ofrecían ayer 4.300 puestos vacantes.

La Feria de Empleo pretende facilitar a las empresas el proceso de selección de personal, dando preferencia a empadronados en el municipio y facilitar la inserción laboral de desempleados censados, sobre todo a colectivos de jóvenes y parados de larga duración, así como informar de todos los recursos disponibles para aumentar la empleabilidad.

La Feria de Empleo «nació en Marbella, con la intención de impulsar desde el Ayuntamiento políticas de empleo, aun sin tener la competencia en materia laboral, pero entendiendo que podemos ser un nexo de unión entre aquellos que demandaban un puesto de trabajo y las empresas que estaban buscando empleados, y apostando también, por las políticas de formación en las que el Consistorio tiene previsto invertir 10 millones de euros», destacó la alcaldesa, Ángeles Muñoz.