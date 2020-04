Los empresarios de Marbella reclaman suspender tributos y flexibilizar ayudas ante la crisis

­Las asociaciones empresariales de Marbella reclaman al equipo de gobierno que, para hacer frente a la crisis económica que ha generado en el municipio la epidemia del coronavirus, suspenda impuestos y tasas los meses que se prolongue la situación de emergencia y flexibilice el acceso a algunas ayudas anunciadas por la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Los colectivos empresariales consultados por La Opinión de Málaga destacan el alto número de establecimientos y trabajadores autónomos que han tenido que cesar su actividad o que han sufrido «caídas sin precedentes» en la facturación y alertan del «serio peligro» sobre la continuidad de muchas sociedades y sus efectos sobre la destrucción de empleo.

El Centro de Iniciativas Turísticas reclama al gobierno local que elimine el cobro del impuesto sobre la circulación de vehículos; del IBI de las fincas urbanas que alberguen actividades empresariales y estén cerradas o «con escasa o nula» actividad económica; y del impuesto sobre las actividades económicas que se han paralizado o sufren una caída de más de un 70% de su actividad.

«Es en este momento cuando mayor es la necesidad de liquidez de las empresas, ante la falta de ingresos y la obligación de seguir manteniendo sus pagos.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro solicita también la suspensión de tasas e impuestos y que el cinco por ciento del presupuesto municipal –de 295 millones de euros– se dedique a ayudas para trabajadores autónomos y comercios y un plan de promoción del tejido empresarial del núcleo urbano cuando se reanude la actividad económica. «En esta situación de emergencia nacional hay que ayudar a las empresas más desfavorecidas», apunta el colectivo.

El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella, Enrique Guerrero, critica que parte de las ayudas anunciadas por la alcaldesa estén condicionadas al mantenimiento de las plantillas de trabajadores y de la actividad. «No podemos mantener los sueldos si el ingreso es cero. Mantener a uno o dos trabajadores se come la bonificación del IBI. Hay que dejar las propuestas más abiertas en ese sentido, si no no compensan. Las medidas anunciadas son insuficientes», indica.

La presidenta de los comerciantes del Casco Antiguo de Marbella, Carola Herrero, añade que la mayor parte de las medidas anunciadas por el gobierno local «no van para nosotros», entre las que cita la más ambiciosa, la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas. «A las empresas que facturan menos de un millón de euros no les sirve», apunta. Reclama también que algunas bonificaciones propuestas por Muñoz, como la del IBI, se amplíen a oficinas profesionales y no se dirijan sólo a establecimientos de ocio u hoteles.