Homenaje solidario a Freddie Mercury en Marbella

No era más que una broma. "Sin haberlo planeado ni ensayado, bueno ya visteis el escenario, más espantoso no podía ser", confiesa Carlos Díaz Ballesta, que no pensaba que su performance de Freddie Mercury fuese a tener tanto éxito. Y es que el vídeo protagonizado por este abogado malagueño se ha hecho viral en las últimas horas en Marbella, sumando más de un millón de reproducciones en las diferentes redes sociales. Un éxito que el letrado quiere destinar a fines solidarios, por eso ha subido el vídeo a Youtube y lo que se recaude se destinará a caridad.

En el vídeo, de poco más de cuatro minutos de duración, Carlos Díaz Ballesta improvisa una coreaografía con la mítica canción 'I want to break free' de Queen. Al igual que en el famoso videoclip, Carlos empieza con un aspirador, sigue con un plumero y termina con una escoba, todo bajo la atenta mirada de su mujer, Mónica Martin Rodríguez, que le observa durante un espectáculo que era para los vecinos del bloque. Éste no será él último, Carlos ya está preparando un nuevo número para las semanas que aún quedan de confinamiento.