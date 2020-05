Les Roches, educando en tiempos de coronavirus

El turismo, por su impacto multiplicador, es una de las actividades que va a permitir que salgamos con mayor velocidad de esta crisis. Lo confirma Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella, que hace tan solo unos meses fue reconocida otro año más por uno de los rankings universitarios más prestigiosos (QS World University Rankings by Subject 2020) como una de las tres mejores escuelas de formación hotelera del planeta. De hecho, es la primera de su especialidad que recibió en el año 2011 la acreditación de la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE), la misma asociación que valida los títulos de Harvard o Yale. En sus aulas de Marbella, inauguradas hace 25 años, se forman alumnos de más de 80 nacionalidades; un auténtico micromundo imbuido por la multiculturalidad, el compromiso, el trabajo en equipo, la humildad, y las ganas de superación. Allí se forman los mas prometedores directivos del futuro hotelero, y no es casual que allí también acudan las mejores empresas a encontrar el talento. No hay trampa. Y los números tampoco fallan. Cada estudiante recibe al graduarse una media de cinco ofertas para incorporarse al ámbito laboral, algo completamente inédito en la industria y que le ha valido los mayores reconocimientos.

La irrupción del coronavirus ha dejado las aulas vacías, pero Les Roches ha sabido adaptarse y convertir también este periodo en una fortaleza. «Hemos acelerado procesos, incorporado nuevas herramientas de apoyo tecnológico y hemos modificado parte de nuestros programas porque creemos que es crucial que a medida que la industria se enfrenta a grandes desafíos, nuestros estudiantes aprendan también cómo afrontar estas situaciones de crisis a futuro».

Al inicio de esta fase de adaptación, y con el objetivo de mantener un enfoque académico personalizado, Les Roches creó un grupo de trabajo diseñado exclusivamente para este cometido. Desde el 17 de marzo todos los programas se adaptaron a la enseñanza a distancia con el uso de libros de texto digitales, videoconferencias y evaluaciones online. El contenido académico se amplió con 100 nuevos vídeos diariamente y en la actualidad hay más de 2.900 piezas audiovisuales de apoyo disponibles en la red interna.

Varias veces al día, y con el fin de cubrir las distintas franjas horarias de todas las zonas, se realizan sesiones que sirven para reforzar la enseñanza teórica. Además, se ha aplicado nuevos sistemas de inteligencia artificial en los procesos de evaluación que analizan el comportamiento de los usuarios durante los exámenes y evitan posibles plagios.

En este contexto, la tecnología digital ha sido un medio para crear un método de enseñanza más horizontal, asegura Carlos Díez de la Lastra que cree que «el aprendizaje digital proporciona algunos de los conocimientos esenciales, pero es el profesorado el que debe discutirlo, reforzarlo y validarlo en un entorno de aula más abierto y colaborativo». El sistema está funcionando. De nuevo más números. Han conseguido una tasa diaria de participación del 95 por ciento con estudiantes que se conectan desde 90 países.

Pero además para que puedan sacar el máximo provecho de su período de aprendizaje en remoto, los alumnos tienen acceso privado a contenido de refuerzo especial para este periodo, lideradas por expertos en distintas materias como Revenue Management y Hotel Valuation. Son cursos adicionales diseñados para satisfacer las necesidades específicas del mercado y permitir a los estudiantes obtener 4 certificados profesionales durante este periodo de crisis del covid-19 añadidos su título académico.

«El sector va a evolucionar probablemente a pasos agigantados porque, entre otras cosas, el coronavirus va a acelerar procesos que, aunque a pequeña escala ya se estaban implementando, ahora cobrarán una fuerza renovada: hoteles inteligentes, tendencias basadas en la sostenibilidad, el lujo, o la innovación. Todas influirán en la futura dirección hotelera. Pero también la gestión de crisis. Quizás la mayor enseñanza que nos deja el coronavirus".

Lo corrobora Díez de la Lastra «hoy más que nunca debemos abordar la educación desde un punto de vista integral, donde la capacitación técnica se enriquezca con la experiencia del directivo, alimentando la curiosidad, el sentido de la autocrítica, la reflexión, y el diálogo. El objetivo: preparar a los alumnos para trabajar en entornos VUCA. Nuestra red económica y la sociedad al completo se enfrenta a insólitas situaciones caracterizadas por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Los modelos de turismo que se vislumbran requieren que a las habilidades de gestión, al conocimiento multicultural y lingüístico y a las herramientas técnicas, se sumen sólidos principios éticos y un decidido compromiso emocional y colectivo. Las mal llamadas soft skills – habilidades blandas - son más importantes que nunca».

Así lo ven en Les Roches, que ha creado una serie de lecciones online bajo el título «Liderando Hospitality en Tiempos Turbulentos». Desde los impactos iniciales de la crisis y las enseñanzas que se pueden aprender de los ciclos pasados, hasta una potencial recuperación y cómo se prevé que sea el comportamiento del sector hotelero y turístico después de la COVID-19. Son encuentros semanales donde los estudiantes obtienen una profunda comprensión de cómo la industria se está viendo afectada por la crisis y la visión de los expertos sobre las formas más eficaces de afrontarla.

«Debemos dar instrumentos, capacidades y habilidades a nuestros alumnos para que estén preparados. Ha llegado el momento de fijar un sistema que favorezca la educación individualizada, con aulas reducidas y en algunos casos planes de estudio semipresenciales. La tecnología ayudará a personalizar los modelos de formación y hacer que el aprendizaje sea más interactivo, pero hay un valor innato en la conexión e interrelación humana. La enseñanza integral sólo es posible cuando encontramos un equilibrio», una reflexión que forma parte de la esencia de Les Roches que siempre ha apostado por un modelo mixto, donde prevalezca la flexibilidad y la esencia del método experiencial, clave en la formación integral de sus alumnos y la razón por la que se ha convertido en referente internacional, al que acuden cada año estudiantes y profesionales de todas las partes del mundo.