"La zona azul no se toca. Se ha demostrado que es una medida necesaria"

Dos de las cuatro concejalías que encabeza desde hace menos de un año tienen un papel protagonista en el proceso para superar la crisis sanitaria en Marbella. Al frente de Tráfico y Transportes y de Sanidad, Enrique Rodríguez es uno de los principales responsables para tratar de reactivar la economía local sin bajar la guardia en la contención del coronavirus.

¿Qué planes tiene para potenciar la bicicleta como un medio de vehículo sostenible?

Con la crisis del Covid-19, la bicicleta se ha convertido en una de las alternativas seguras al transporte público. Vamos a plantear un plan local para fomentar la bicicleta y para ello estamos viendo la ampliación urgente de la red ciclista existente, sobre todo con ciclocalles, que es el modelo que mejor ha funcionado en la ciudad; rutas alternativas de carácter lúdico y deportivo; aparcamiento de bicicletas en entornos de trabajo; o un sistema público de préstamo de bicicletas para el municipio.

¿Apuesta por peatonalizar, al menos, una parte de la avenida Ricardo Soriano?

Yo apuesto por el estudio de todas las variables de conectividad que pudiera tener Ricardo Soriano. Se trata de un eje litoral que utilizan muchas personas y ahora tenemos la oportunidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Vamos a darle una vuelta al plan para que esos condicionantes se estudien. Pero, para abordar la cuestión de Ricardo Soriano, hay que mirar también los efectos que puede tener sobre el resto de la circulación de la ciudad. Tenemos que garantizar que la avenida sea un eje vertebrador de la movilidad en una ciudad que no cuenta con muchas carreteras que permitan reconducir el tráfico.

¿El gobierno local se replantea el pago de la zona azul tras la polémica de la pasada semana?

No. Ha quedado demostrado en los primeros días que era una medida necesaria. Antes de recuperar la zona azul ya teníamos incidencias ante la imposibilidad de encontrar aparcamientos. La zona azul está configurada para dar un aparcamiento de proximidad que beneficia al comercio.

¿Pero ha habido asociaciones empresariales que se han posicionado en contra de recuperarla en esta fase de la desescalada, como Apymespa o los comerciantes del Casco Antiguo?

Los comerciantes individuales, profesionales y trabajadores autónomos han recibido de buen agrado la medida.

A principios de semana, vecinos del parque de Arroyo de La Represa denunciaron la aparición de patos muertos en el estanque ¿Qué medidas ha adoptado la Delegación de Sanidad?

En primer lugar, tengo que expresar la condena más firme del Ayuntamiento a este tipo de actos criminales y asesinos contra los animales. Hemos puesto el caso a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para extremar la vigilancia y hacer cuantas pesquisas sean necesarias para que no se vuelvan a producir. No entendemos cómo alguien puede entretenerse con este tipo de actos totalmente macabros.

¿Cree que se garantizó la seguridad en la movilización contra el Gobierno que convocó Vox el miércoles? ¿Qué le pareció desde el punto de vista sanitario?

Me parece que el Gobierno de España ha perdido el apoyo y que la gente se echa a la calle ante la situación que ha provocado. En la concentración de ayer (por el miércoles) había personas que estaban en ERTE y a las que no han pagado, autónomos que no saben si volverán a levantar la persiana o en qué condiciones lo harán. Ha sido la desesperación de la gente. En todo caso, tienen que tener prudencia, como en cualquier salida. Habrá tiempo para reivindicar una quinta fase y poder mostrar nuestro malestar y echar a Pedro Sánchez.

Y como delegado de Sanidad ¿qué opinión tiene de las imágenes de la movilización?

Se ve que hay personas que estaban con sus mascarillas, con sus guantes y que algunos tenían un distanciamiento. Son movilizaciones que se producen en otras ciudades de España, por lo que entiendo que autoridades del Ministerio estarán viendo en qué condiciones se están celebrando.

¿Cree que Marbella estaba preparada para pasar a la fase 2 de la desescalada?

Sí. Tiene todas las garantías sanitarias y todos los indicadores. Pero lo que tenemos que hacer es plantearnos que Marbella, y toda la Costa del Sol, debería haber pasado a la fase 1 cuando lo hizo el resto de provincias andaluzas. Cumplíamos los criterios.