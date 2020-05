Sustraen cuatro tarjetas de crédito a su anfitriona y se gastan más de 6.000 euros

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes a cinco personas de entre 16 y 19 años por su presunta implicación en varios delitos de hurto y estafa, debido al uso fraudulento de cuatro tarjetas bancarias de las que gastaron más de 6.000 euros. Dos de los sospechosos eran amigos de la expareja de la hija de la víctima, los cuales pernoctaron una noche en el domicilio familiar. La perjudicada se percató un mes después del inicio de las estafas, siendo ese momento en el que se dio cuenta de la falta de varias tarjetas bancarias. Los detenidos llegaron a defraudar de las cuentas un total de 6.165 euros.

Todo comenzó el pasado 7 de febrero, cuando unos amigos de la hija de la mujer estafada se quedaron a dormir en su casa. Los adolescentes durmieron en la habitación de invitados de donde habrían tomado –y por lo tanto sustraído– dos tarjetas bancarias a nombre de la víctima, según la Policía Nacional.

No fue hasta el pasado 14 de abril cuando la propietaria de las tarjetas se percató de diferentes cargos en sus cuentas, procediendo a ponerlo en conocimiento a través de una denuncia ante los agentes de delincuencia económica de la comisaría de Marbella. En la locución relatada por la víctima hace referencia que las transacciones comenzaron a realizarse desde el día siguiente a la estancia de los jóvenes en su residencia. Las gestiones de los agentes les llevaron hasta cinco adolescentes, dos de ellos la pareja que fue invitada a pasar la noche en casa de la perjudicada, como sospechosos de iniciar sus compras, prácticamente diarias, el día 8 de febrero. La utilización de los medios de pagos la realizaban principalmente a través de internet en comercios de restauración, moda, transporte privado, entre otros, aunque no dudaron en hacer uso en establecimientos físicos por medio del 'contactless', sistema que no requiere de contraseña y permite realizar pequeñas compras.

La identificación total de los sospechosos permitió que el pasado lunes 25 se procediera a las detenciones, siendo dos de ellos arrestados como presuntos responsables de los delitos de hurto y estafa y a los restantes como presuntos implicados en un delito de estafa. Los arrestados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.