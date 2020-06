Fuerte Hoteles reabre el 10 de julio el Amàre Beach Hotel para adultos

El grupo Fuerte Hoteles reabrirá el próximo 10 de julio su establecimiento Amàre Beach Hotel Marbella, dirigido al público adulto.

La cadena hotelera andaluza, fundada a mediados del siglo XX, pondrá en funcionamiento también, el día 24 de julio, un establecimiento de similares características ubicado en la isla de Ibiza.

«Aunque estos hoteles dependen mayoritariamente del turismo internacional, todo parece indicar que tanto Marbella como Ibiza, dos de los destinos más cosmopolitas de nuestro país, van a acaparar a un número importante de turistas nacionales, que buscan olvidar el confinamiento en enclaves seguros ubicados frente al mar y que dispongan de una amplia oferta complementaria de calidad, sobre todo a nivel de animación y gastronomía», señalan fuentes de la firma hotelera.

Los dos establecimientos de la división Amàre que la firma hotelera creó en 2016 para atraer al público adulto contarán con los protocolos de higiene y seguridad del sello 'Safety First' que la cadena ha aprobado para garantizar el bienestar de sus empleados y huéspedes.

El grupo hotelero anuncia la reapertura de sus establecimientos recomendados para adultos tras las «previsiones algo más optimistas» que,señala, han generado la decisión del Gobierno central de eliminar la cuarentena a los turistas extranjeros que visiten España a partir del 1 de julio; la posibilidad de movilidad interprovincial aprobada a partir de la fase 3; o la voluntad de numerosas aerolíneas de restablecer a la mayor brevedad sus conexiones con ambos destinos, que son de los que más visitantes extranjeros reciben en verano.

El hotel Amàre Beach Hotel Marbella, el primero abierto por el grupo empresarial orientado al público adulto, cuenta con 236 habitaciones con vistas al mar -algunas con nombres como 'Oh là là', 'Dolce Vita', 'Keep the secret' o 'Make it happen'- y a escasa distancia del centro urbano del municipio.

El hotel también abre el Amàre Club, que dispone de tres espacios gastronómicos y de ocio (Amàre Lounge, Amàre Pool y Amàre Beach) «para estimular los sentidos del público adulto», una terraza azotea o instalaciones de bienestar.

La duración de la temporada estival y, en el caso de Amàre Beach Hotel Marbella, su posible prolongación hasta el otoño, como ha sido habitual hasta ahora, dependerá de cómo se active la demanda internacional, que es la que suele visitar dichos establecimientos tras el verano.