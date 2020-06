La antigua plaza de toros de Puerto Banús albergará un cine de verano

Las instalaciones de la plaza de toros de Puerto Banús, reconvertidas en el centro de ocio y espectáculos Marbella Arena desde el año pasado, albergarán un cine de verano desde el miércoles y hasta el 15 de septiembre.

El Arena Summer Theater contará con un aforo de 400 personas para cumplir con las medidas de prevención y seguridad ante la amenaza del coronavirus.

La nueva iniciativa será una actividad diaria dirigida a un público familiar para disfrutar de las noches de verano al aire libre a partir de las 22:30 horas con una programación de películas de todos los estilos y muchas, en versión original.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de Marbella Arena a partir de las 21:00 horas y en la web cinesteatrogoya.com.

El precio será de 7,90 euros y los miércoles, Día del Espectador, 5,90 euros.

Arena Summer Theater se inaugurará el miércoles con un pase especial para invitados y la proyección de la película Pulp Fiction en versión original.

A partir del jueves, la programación cambiará todos los días. Para la primera semana están previstas Jumanji, Los Cazafantasmas, Apocalipsis Now, La princesa prometida, Casablanca, La historia interminable o The Men in Black.