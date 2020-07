Anantara Villa Padierna Palace se incorpora a The Leading Hotels of the World

El hotel Anantara Villa Padierna Palace ha anunciado su incorporación en The Leading Hotels of the World, la colección mundialmente reconocida de hoteles de lujo

"Tras más de nueve décadas proporcionando experiencias de viaje extraordinarias, solo los hoteles más exclusivos del mundo son aceptados en esta liga de excelencia, lo que representa un magnífico reconocimiento para este oasis ubicado en Andalucía" afirma la dirección del hotel, en un comunicado.

Esta prestigiosa alianza reúne a hoteles no por lo que tienen en común, sino por los pequeños detalles que los hacen diferentes, añaden.

El vicepresidente y miembro de The Leading Hotels of the World, Deniz Omurgonulsen, ha apuntado que "es un verdadero honor dar la bienvenida a Anantara Villa Padierna Palace a The Leading Hotels of the World".

"El personal excepcional y dedicado de esta propiedad recibe a los huéspedes en un entorno privilegiado y realmente impresionante en el sur de España. Este elegante resort cuenta además con tres campos de golf y un programa de wellness en su Spa que se adaptan a la perfección a los viajeros que disfrutan de Leading Hotels", ha agregado.

El hotel Anantara Villa Padierna Palace participará también en el exclusivo programa de fidelización de Leading Hotels, Leaders Club, que ha sido rediseñado para reforzar la relación entre el viajero curioso en búsqueda de su próximo descubrimiento y los hoteles.

Leaders Club recompensa la confianza de sus miembros con un club de más de 400 hoteles de lujo independientes en todo el mundo. Entre los beneficios que reciben está una comunicación personalizada y servicios previos a la llegada, la acumulación de puntos para disfrutar de noches gratuitas, atenciones prioritarias como el early check-in y late check-out, desayuno continental para dos, wi-fi gratuito, acceso exclusivo a los hoteles nuevos, ofertas de temporada solo para miembros del club y a las tarifas más bajas disponibles.

El director de Anantara Villa Padierna Palace, Jorge Manzur, ha incidido en que se sienten "muy privilegiados de formar parte de esta colección de hoteles de lujo seleccionados por The Leading Hotels of The World".

"Estoy tremendamente agradecido a nuestro equipo por su esfuerzo constante, su compromiso en cuidar cada detalle, y la excelencia del servicio, que brinda a cada huésped la oportunidad de inmersión total en la cultura, los sabores y las tradiciones andaluzas. Es un motivo de orgullo tanto para Minor Hotels como todos los que a diario nos dedicamos a ofrecer viajes inolvidables", ha declarado Manzur.

La propiedad ofrece 132 habitaciones, suites y villas. Cada una de las nueve lujosas villas tiene entre una y dos y está diseñada para huéspedes que buscan mayor intimidad, con servicio de mayordomo y piscina privada. La icónica piscina ajardinada del hotel configura la pieza central de los pintorescos jardines, rodeados de elegantes cipreses y palmeras.

Anantara Villa Padierna es concebido como un espacio de arte ya que alberga más de 1.200 piezas originales en una ecléctica mezcla de pinturas, esculturas, cerámica y tapices, exhibidas esmeradamente en las amplias zonas comunes y los exuberantes jardines.

El complejo propone una experiencia gastronómica espléndida, diseñada para invitar a los huéspedes a redescubrir y conectar con el destino gracias a un recorrido por diferentes espacios que incluyen alta cocina italiana, japonesa y mediterránea.

Además, ofrece a sus huéspedes el que es uno de los spas más grandes en Europa, recientemente galardonado como el mejor spa en España por World Spa Awards 2019. Inspirado en su entorno, Anantara Spa ha diseñado un programa de tratamientos partir de productos naturales de Andalucía y un circuito termal. E incluye talleres enfocados mindfulness y wellbeing.

Villa Padierna Golf Club ofrece todos los niveles a los golfistas que busquen una experiencia de golf inolvidable. Los amantes del deporte tienen en Villa Padierna Racquet Club un espacio de más de 22.000 metros cuadrados con dos pistas de tenis, once de pádel y un campo de croquet. Y el club para niños del hotel incluye actividades y servicios para entretener a los jóvenes y brindar a los padres una estancia relajada.

Y todo ello a tan sólo 15 minutos de la vida nocturna y la ruta de shopping de la marina de Puerto Banús.