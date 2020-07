Mario, el deportista comprometido

Dos aficionados al deporte de Marbella y el alcalde de Ojén recuerdan al deportista Mario Zumaquero, de 44 años, que perdió la vida el pasado domingo mientras entrenaba en bicicleta en el término municipal de Estepona. Los tres destacan su predisposición a participar en la organización de pruebas deportivas para apoyar causas benéficas y la capacidad de liderazgo en las clases de crossfit que impartía.

Sus obligaciones laborales en una tienda vinculada a los animales y su afición y disciplina por el deporte obligaban a Mario Zumaquero muchas veces a entrenar en horarios inusuales. «Lo mismo te lo encontrabas corriendo a las 4.30 horas que en bicicleta por las mañanas. Era muy disciplinado a la hora de entrenar», señala Diego Escalona, con el que coincidió en diferentes pruebas deportivas.

En uno de esos entrenamientos intempestivos, Mario Zumaquero encontró la muerte; fue el pasado domingo minutos antes de las 7.00 horas en el término municipal de Estepona cuando un vehículo arrolló en la autovía A-7 al deportista marbellí de 44 años que había salido a entrenar en bicicleta. El conductor se dio a la fuga. La noticia cayó como un mazazo en Marbella y Ojén, especialmente entre los aficionados al deporte.

«Me enteré mientras me vestía de ciclista, a las 7.00 horas. Reenviaron un mensaje y luego apareció una foto en la que se ve a Mario muy fibrado, muy fuerte. Finalmente no salí con la bicicleta», recuerda Escalona, que realizó en compañía de Zumaquero la prueba de bicicleta de la última edición del Ironman. «Íbamos charlando, aunque era una persona de pocas palabras. Se me escapaba y le volvía a coger», señala.

El también aficionado al deporte Fran Viegas compartió entrenamientos de crossfit con Zumaquero, al que le recuerda como «una persona sería, formal, pero sobretodo muy disciplinado y solidario». «Era colaborador siempre en todo. Cualquier proyecto o iniciativa de carácter solidario, siempre estaba Marió ahí», agrega Viegas, que recuerda el 'shock' que sintió al enterarse del fallecimiento de Zumaquero. «No te esperas una noticia así en ningún momento», apunta.

«En los entrenamientos de crossfit -que impartía Zumaquero- era duro, exigente y te motivaba mucho a que crecieras. Intentaba siempre sacar de ti lo máximo que tuvieras y lo hacía acompañándote, como un líder y no como una persona que ordena y manda como un jefe. Estaba a tu lado haciéndolo contigo. Te demostraba que se podía y lo hacía contigo», destaca.

José Antonio Gómez, alcalde de Ojén, municipio de procedencia de la familia del deportista, subraya que «Mario era una persona de esas cuya pérdida es una injusticia». «Siempre estaba dispuesto a todo, a lo que hiciera falta. Sin importar el esfuerzo que tuviera que hacer ni el madrugón que se tuviera que pegar. Mario siempre estaba ahí para colaborar. Respetado por todos y amigo de sus amigos», agrega el regidor. Entre otras pruebas deportivas, Zumaquero participaba en la organización de la carrera por montaña Tajo Negro, que alberga el municipio costasoleño.

«En muchas carreras de las que hacíamos siempre iba de 'escoba' y hacía el doble de la distancia de la prueba. Cuando había que ir a limpiar los senderos para hacer la carrera, Mario estaba el primero. Siempre estaba dispuesto a todo», recuerda.

La directora de la Guardia Civil, María Gámez, informó el viernes de la detención de un hombre por su presunta relación con el atropello mortal de Zumaquero, ocurrido en el kilómetro 167 de la autovía en dirección Cádiz. «Afortunadamente, la investigación ha dado frutos y ya hay una persona detenida como presunto responsable de ese atropello», señaló.

La Guardia Civil buscaba desde el pasado domingo al conductor del vehículo que a primeras horas de ese día huyó tras el atropello.

Tras conocerse la noticia, se solicitó colaboración a través de las redes sociales para localizar a testigos de un siniestro que ha conmocionado a la Costa del Sol.