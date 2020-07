CCOO asegura que la Junta mediará en el Hotel Don Carlos

CCOO ha mantenido una reunión este miércoles con la delegada de empleo, Carmen Sánchez, la jefa del servicio, Carmen Mercado, la secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, y el presidente del Comité de Empresa del Hotel Don Carlos, Marco Rivero, quien ha indicado que la Junta se ha comprometido a mediar para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en dicho establecimiento.

Según ha explicado Rivero, han presentado a la autoridad laboral la propuesta que también presentaron a la empresa, apuntando que "se han acercado las partes", aunque ha indicado que la primera diferencia es que "la empresa quiere que el comité le firme a fecha de hoy la situacion laboral en la que se van a encontrar los trabajadores en 2023".

"Eso no lo puede firmar el comité, el comité no es nadie para firmar las renovaciones personales de nadie a tres años vistas", ha indicado, apuntando que han pedido que "retiren ese redactado del texto y entramos ahora en un ERTE hasta 2023 y a esa fecha nos comprometemos a negociar con ellos una alternativa nueva". "Nos sentaremos a negociar cualquier cosa pero en 2023, no a tres años vista", ha incidido.

Así, ha señalado que la autoridad laboral "se ha comprometido a mediar en la situacion y se ha comprometido con nosotros a llamar a la empresa porque entiende que el no pacto iba a ser un fracaso no solo para nosotros si no para todo el sector".