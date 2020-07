Así es el nuevo estadio que proyectan construir los dueños del Marbella FC

La empresa que gestiona al Marbella F.C., Best of you, presentó este viernes tarde en Puerto Banús el proyecto para dotar al equipo blanquillo de un estadio de fútbol con capacidad para 18.000 localidades y 2.000 plazas de aparcamiento en sus bajos.

"Queremos que el estadio sea una joya urbanística, un símbolo para la ciudad, un referente turístico y un orgullo para los ciudadanos", señaló el CEO de la empresa, Óscar Ribot, que aseguró que el proyecto está "por encima de los resultados deportivos".

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, aseguró que "empieza el camino" para ejecutar un proyecto "emblemático de ciudad", para lo cual solicitó el apoyo de los grupos municipales de la oposición y el "respaldo de la administración e institucional".

Óscar Ribot expresó su deseo de que el futuro estadio se convierta en «el mayor icono de la ciudad junto a Puerto Banús» y sirva para revalorizar la zona en la que se habilitará, el mismo emplazamiento que alberga el actual Estadio Antonio Lorenzo Cuevas. "Es un proyecto viable, creíble y acorde a los usos urbanísticos de la zona y respeta altura y volúmenes permitidos", agregó

El Marbella FC seguirá el próximo año en Segunda División B tras ser eliminado en las eliminatorias de promoción a la categoría de plata del fútbol español.