Tres detenidas en Marbella por sustraerle a un turista un Rolex y más de 900 euros

Tres mujeres de entre 27 y 32 años han sido detenidas en Marbella como presuntas responsables del robo de un reloj de lujo a un turista en la localidad. Según ha podido saber este diario, la víctima denunció que le habían sustraído un Rolex valorado en 7.200 euros poco después de acudir a un apartamento con unas jóvenes con las que supuestamente había acordado previamente mantener relaciones.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado día 25 de julio en un inmueble localizado en la avenida Julio Iglesias, en el corazón de Puerto Banús y la investigación de la Policía Nacional se inició cuando un joven británico denunció el robo. Según las pesquisas, la víctima acudió a un piso en compañía de varias mujeres, pero se cayó en un profundo sueño y se despertó horas después desorientado. Entonces se percató de que le habían despojado de su reloj y que habían operado con sus tarjetas de crédito. Aunque al denunciar los hechos aseguró que sospechaba que le podrían haber suministrado alguna sustancia a través de la bebida para dormirlo, los agentes no han podido confirmar este extremo al no haberse sometido a un análisis y regresar a su país.

El denunciado observó, al despertar, que tenía heridas en el brazo en el que antes lucía el reloj, al tiempo que pudo observar varios SMS en su teléfono móvil anunciándole hasta cinco retiradas de efectivo por importe de 846 libras (más de 900 euros) efectuadas en el intervalo de tiempo en el que estuvo en el inmueble. Las indagaciones de los agentes llevaron a identificar a las sospechosas, tres ciudadanas búlgaras que resultaron detenidas como presuntas responsables de los hechos.