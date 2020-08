Marbella acoge una gala de Starlite marcada por la lucha contra el Covid

Marbella acogió ayer la gala benéfica anual que organiza Starlite, marcada en esta XI edición por las medidas contra la pandemia del coronavirus.

La sorpresa de la noche fue la ausencia del director de cine y actor malagueño Antonio Banderas que tenía previsto recoger de manos del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, un galardón en reconocimiento a su labor como embajador de dicha entidad pero que no pudo asistir a la gala en el último momento debido a un imprevisto.

"Antonio Banderas es de las personas más comprometidas, generosas y entregadas que he conocido jamás. Juntos hemos creado a lo largo de estos once años la Gala Starlite, y si Antonio no está aquí es porque realmente le ha sido imposible, pero él está muy presente esta noche, él es el corazón de la Gala Starlite", afirmó Sandra García-Sanjuán.

No obstante, la velada transcurrió con normalidad, presentada por el actor Iván Sánchez y amenizada por los artistas Ainhoa Arteta, Pitingo y Abraham Mateo.

La lucha contra la pandemia del Covid-19 se ha convertido este año en uno de los principales objetivos de la Fundación Starlite. La organización del festival de música ya tuvo que adoptar medidas en verano al reducir de dos meses a uno la duración del evento.

Además, ha fundado una Cátedra con la Universidad de Alcalá de Henares que dirige el catedrático Melchor Álvarez de Mon para investigar el coronavirus y ha repartido miles de mascarillas y pruebas para detectar el virus.

El propio Álvarez de Mon fue ayer una de las personalidades que recibió el premio Starlite Gala por su labor filantrópica y su implicación en el estudio del Covid-19. También lo fue la actriz y modelo Paula Echevarría por su implicación y ayuda en diferentes causas solidarias y asociaciones como Juegaterapia o la Fundación Cris contra el Cáncer.

Entre las autoridades, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, el alcalde de Estepona, José María García urbano, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, y el viceconsejero de Turismo andaluz, Manuel Alejandro Cardenete.

«Ha sido una noche solidaria, respetuosa y coherente con el momento que vivimos, donde la filantropía y la música cumplirán los objetivos comunes de ayudar, concienciar, activar y animar. Este año más que nunca se necesitan manos solidarias», destacó la organización que lidera Sandra García-Sanjuán.

La Gala Starlite, que este año fue una noche solidaria respetuosa y responsable a partes iguales, registró momentos memorables durante la subasta en vivo con la reñidas pujas de un cuadro de Blanca Cuesta, una experiencia única en el Museo Guggenheim de Bilbao donada por el Grupo Catalana Occidente, un tratamiento de belleza y medicina estética donado por Maribel Yébenes, el mural de gran formato de Bibiana Domit o un viaje de ensueño a Venecia. La puja estuvo presentada en su primera parte por Luján Argüelles y en la segunda por Loles León, junto a Iván Sánchez como presentador general de la gala.



Los galardones están producidos en vidrio reciclado, como muestra del compromiso del festival de conciertos a la sostenibilidad y el medio ambiente.

En ediciones anteriores se ha reconocido a celebridades como Deepak Chopra, Carlos Slim, Bettina Bulgheroni, Melanie Griffith, Mia Farrow, David Bisbal, Valeria Mazza, Laura Pausini, Juanes, Eugenia Martínez de Irujo, Sara Baras, Isabel Gemio o Simeone.