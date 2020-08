Marbella cierra las playas por la noche para evitar aglomeraciones

El portavoz municipal de Marbella, Félix Romero, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento de Marbella cierra las playas por las noches como medida adicional a las adoptadas por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad para tratar de prevenir la propagación del coronavirus. Romero, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, ha señalado que la medida, que entra en vigor este martes y se plantea "de forma indefinida", contempla el cierre de las playas a las 21.30 horas y que los usuarios dispondrán de un plazo de media hora para abandonarlas.



A partir de esa hora, ha señalado, se prohíbe el acceso a las playas, por lo que no se podrán celebrar eventos como moragas, fiestas o barbacoas y agentes de la Policía Local motorizados con vehículos tipo quads velarán por el cumplimiento de la norma. En las últimas horas, circulan por la red vídeos de varias fiestas en las playas de Marbella, como el sigueinte vídeo.





La medida está orientada a "y que no se conviertan en un lugar en el que pueda haber algún brote", ha señalado."Es un planteamiento que busca garantizar quey no le perdamos el respeto a la peligrosidad de la pandemia. Las playas son un espacio público en el que, en un lugar como Marbella, se acumulan personas y puede haber la posibilidad de un encuentro social que esté por encima de lo que permite la norma y que puede generar un riesgo", ha agregado.A su juicio, "como en cualquier sitio,Con esta medida queremos garantizar que esa situación que se puede dar lo evitemos este año en la medida de lo posible".Ha apuntado también que elmunicipal actúa "en diferentes ámbitos de forma más intensa" y que el Ayuntamiento estará "alerta en todo momento por si tuviéramos que adoptar medidas adicionales".Romero ha hecho un. "Esta pandemia requiere muchas medidas a nivel administrativo, pero el principal y esencial criterio está en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y actuar de forma responsable en el día a día", ha agregado.Ha indicado que "hoy por hoy,a, pero no vamos a permitir bajo ningún concepto, y tomaremos las medidas que sean oportunas, es llegar a una situación que se pueda descontrolar".