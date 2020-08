El Marbella FC presenta el anteproyecto del futuro estadio de fútbol

El Marbella FC ha anunciado que ha presentado el anteproyecto y la memoria solicitadas por el Ayuntamiento de Marbella para que el equipo de gobierno inicie los trámites e informes necesarios para desarrollar el proyecto del futuro estadio de fútbol. El conjunto blanquillo ha indicado a través de un comunicado que «se pone a disposición del Ayuntamiento» para desarrollar la obra y que «continúa trabajando en los procesos necesarios para que el proyecto sea una realidad».

Técnicos del Ayuntamiento analizarán la documentación, mientras el equipo de gobierno constituirá en septiembre una mesa en la que estén presentes los grupos políticos con representación en la Corporación municipal para «diseñar cuál será la hoja de ruta y que todo el mundo esté de acuerdo en los pormenores del estadio», indica el concejal de Deportes, Manuel Cardeña. «La idea es tener esa reunión y empezar a trabajar en plazos y en figuras jurídicas que den la garantía de que el Marbella FC pueda tener ese estadio y con el consenso de todos, la máxima transparencia y la máxima legalidad», agrega el edil.

La infraestructura se construirá en el mismo emplazamiento que alberga el actual campo de fútbol del equipo local, el Estadio Antonio Lorenzo Cuevas, y contará con 18.000 localidades y cerca de 2.000 plazas de aparcamiento en sus bajos, según la propuesta que hizo pública a finales de julio la empresa que gestiona la entidad deportiva, Best of you.