Detienen en Marbella un hombre que portaba un kalasnikov en un maletín

La Policía Local de Marbella ha detenido esta pasada madrugada a un hombre que portaba un kalasnikov en un maletín y 64 cartuchos de munición. El joven, español de 35 años, fue interceptado cuando volvía a su casa en un taxi, ya que previamente se deshizo del coche con el que consiguió despistar a una patrulla que le dio el alto y con la que mantuvo una persecución por varias urbanizaciones del municipio.

Los hechos sucedieron sobre las 3.30 horas en el entorno del polígono la Ermita, en la zona este del municipio. Según fuentes cercanas al caso, una patrulla de la Policía Local que realizaba labores de vigilancia en la zona le dio el alto al conductor de un Opel de color negro, pero este hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la huida a toda velocidad en dirección Málaga. Las fuentes han explicado que esto provocó una persecución que recorrió diferentes puntos de las urbanizaciones El Rosario, Alvarito Playa y El Real. En esta última consiguió deshacerse de sus perseguidores, pero otra patrulla que estaba al tanto del incidente decidió dirigirse a la vivienda de un hombre al que habían identificado esa misma noche y cuyo coche coincidía con la descripción que sus compañeros habían comunicado por la radio. Tras una vigilancia de 20 minutos en torno al domicilio del sospechoso, los policías, que trabajaban de paisano, vieron llegar un taxi. Al interceptarlo comprobaron que un varón viajaba acurrucado en la parte trasera para pasar desapercibido y que consigo llevaba un maletín. Cuando lo abrieron comprobaron que portaba un Ak-47 y 64 cartuchos para este fusil de asalto, por lo que fue detenido por tenencia ilícita de armas. Posteriormente, el detenido y el fusil de asalto fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional, cuyos agentes han abierto una investigación.

Este suceso se produce apenas dos días después de que el portavoz municipal de Marbella, Félix Romero, asegurara que la ciudad requiere una "atención mayor" durante los meses de verano por parte del Ministerio del Interior. Romero respondió así al ser preguntado por el secuestro de un hombre en la noche del sábado o el incendio del hotel en el que murió un ciudadano francés: "Percibimos desde el Ayuntamiento que, por parte del Ministerio, en una situación actual y en una ciudad como la nuestra, no ha habido la previsión necesaria", agregó.

"Entiendo que el Ministerio debe de tener otras prioridades u otras necesidades y quizá no tenga suficientes recursos. Pero también entendemos que una ciudad como Marbella o cualquier ciudad turística no puede tener el mismo régimen de vacaciones -de los agentes de la Policía Nacional- que otras ciudades del interior de España que no son turísticas", añadió.