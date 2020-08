Empleados denuncian el cierre de dos hoteles con fines inmobiliarios

Los empleados de los hoteles Marbella Playa y Diverhotel Dino, de la cadena Senator, denunciaron ayer el cierre y derribo de ambos establecimientos para construir en la parcela que los alberga, de 110.000 metros cuadrados de superficie en el distrito de Las Chapas, un proyecto inmobiliario.

A través de una videollamada con miembros del comité de empresa del hotel Marbella Playamar y de representantes sindicales, la empresa trasladó hace un mes a los trabajadores que el establecimiento, cerrado en noviembre de 2019 al prestar servicio sólo en temporada, no abriría este año y que había firmado un contrato de preventa de ambos negocios, según señaló el delegado de CCOO y secretario del comité de empresa, Sergio Solano.

La operación, cuya firma definitiva está prevista para septiembre, afectará a unos cien trabajadores de ambos establecimientos que en la actualidad están acogidos a un Expediente de Regulación de Empleo.

«Nos encontramos en una situación bastante complicada ante un futuro incierto por el Covid y la vida de nuestras familias. Pedimos ayuda para no cambiar así como así ladrillo por puestos de trabajo. Es pan para hoy y hambre para mañana», señaló Solano.

La secretaria del sector de Hostelería de UGT, Estrella Salas, calificó de «gravísima» la situación en la que se encuentran los trabajadores y aseguró que CCOO y su sindicato «haremos todo lo posible para que esté tipo de situaciones no se puedan dar».

Salas pidió al equipo de gobierno que «no consienta que cien familias, vecinas de Marbella, se queden sin empleo a cambio del lucro de empresas y fondos de inversiones cuyo dinero no pasará por Marbella». «El Ayuntamiento no puede ser cómplice de la destrucción del futuro de cien familias de forma directa y muchas más de forma indirecta. El motor de Marbella, que es el turismo, no se puede destruir de esta forma. Vamos a luchar con uñas y dientes», agregó.

El responsable de la sección de Hostelería y Turismo de CCOO, Gonzalo Fuentes, aseguró que, detrás de la operación, «hay un proyecto especulativo de ladrillo» y reclamó al Ayuntamiento que la parcela en la que se ubican los dos establecimientos tenga un uso exclusivamente hotelero.

El portavoz socialista José Bernal pidió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, un «compromiso» con los trabajadores del hotel y en contra de cambiar «puestos de trabajo y excelencia turística por ladrillo».

«Si estos trabajadores se quedan sin su puesto de empleo y cierran hoteles de referencia, la imagen de la ciudad se irá deteriorando y la economía sufrirá un golpe muy duro», agregó.

Bernal reclamó a Muñoz que «ponga en valor un símbolo de Marbella, los trabajadores que día a día contribuyen a que sigamos siendo una referencia de excelencia».