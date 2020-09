Marbella es +, unos jóvenes con mucho que decir

La asociación Marbella es + lleva en funcionamiento poco más de un año, en el que han realizado multitud de eventos lúdicos y solidarios

Hace poco más de un año que se fundó la asociación juvenil Marbella es +. Cinco jóvenes y amigos decidieron unir fuerzas y reivindicar un futuro mejor en su ciudad, además de promover diversas actividades de carácter lúdico y social con el fin de reunir a las nuevas generaciones y promover un buen ambiente. El Cortijo de Miraflores fue testigo de su fundación «con un powerpoint cutre», pero mucha ilusión.

Uno de ellos es Alejandro González, presidente de la asociación, que con 16 años tenía la sensación de que la ciudad no tenía en cuenta a los jóvenes. «Veíamos que Marbella estaba vacía de ideas y de jóvenes. No hay eventos juveniles y si hay no nos llegan», recuerda González. Para que el mecanismo de la asociación funcione, cada uno de los fundadores se encarga de un aspecto diferente, dependiendo de su especialidad. «Cada uno con unos ideales diferentes, con gustos diferentes para un poco la proporción de la población de Marbella», explica González. Como estudiante de Gestión y Administración Pública, es el que se encarga de la parte burocrática. Los otros fundadores están especializados en Publicidad y Relaciones Públicas, Deportes, Cultura o Enfermería, quienes aportan ideas desde sus estudios para así gestionar posibles eventos o campañas.

Por un lado, una de las principales labores que desempeñan es dar a conocer los eventos que se desarrollan en la ciudad de carácter juvenil. «No se vende una idea igual de un joven a otro joven que una entidad pública a un joven», comenta. Ya en la primera semana celebraron el primer evento: una barbacoa en la playa y lanzaron su primera campaña por motivo de la celebración del Día del Cáncer de Mama, difundiendo consejos para prevenir esta enfermedad.

Para esta nueva situación, han creado una línea de mascarillas con un gran éxito, traspasando las fronteras locales. «Estamos muy orgullosos», asegura Alejando.

Asimismo, llevan a cabo eventos propios como pequeñas competiciones deportivas o campañas de concienciación, pasando por recogidas de alimentos o juguetes para los más vulnerables. Otros proyectos solidarios de la asociación han sido la verbena para recaudar fondos para la marbellí Sarah Almagro o la recogida de mantas para la Triple A, que alcanzaron las 200. «Para ser un año tan corto la verdad que hemos hecho bastantes cosas», admite González.

En este año atípico, el balance no puede ser más positivo para la asociación, que ha llevado a cabo multitud de eventos. A pesar de la cuarentena, la actividad no ha cesado para ellos, que durante los meses de encierro siguieron funcionando con un concurso de talentos a través de Instagram o actuaciones en directo con DJ's, como la que hicieron la semana en la que se hubiera celebrado la Feria de Marbella.

Tras un verano sin mucha actividad debido al Covid-19, desde la asociación se han propuesto intentar desarrollar eventos o bien adaptar las ideas a esta nueva normalidad de manera virtual para que los jóvenes «no se descuelguen» de ellos. «Nosotros tenemos que estar ahí porque ellos siguen con sus inquietudes, con sus ideas», asegura el presidente.

Por otro lado, desde la asociación tienen una cara más reivindicativa. «Hay quejas de los jóvenes que nosotros trasladamos al Ayuntamiento». Una de las preocupaciones de la asociación es que son muchos los jóvenes del municipio que se van a otras grandes ciudades a estudiar y después no vuelven. «Queremos que Marbella sea una ciudad atractiva para los jóvenes. Tenemos que hacer que los jóvenes que se van, vuelven y que hablen de la ciudad allá donde vayan», comenta.

Las principales quejas que reciben y que ellos trasladan a las instituciones están relacionadas con la vivienda juvenil, la red de bibliotecas que es «escasa con horarios malos», el empleo que «hay poco y precario» o el transporte universitario, según explica González.

Desde la asociación también trabajan en mejorar la percepción que las personas tienen de los jóvenes, a quienes se les atribuyen muchas actitudes negativas, pero que no se ve el lado bueno. «Estamos involucrados con el medioambiente, la violencia de género, el bullying, porque son cosas que estamos viviendo».

González asegura que desde Marbella es + van a seguir trabajando no solo en mejorar el presente, sino para hacer de Marbella un lugar mejor para las futuras generaciones. «Igual que nos preocupamos por nosotros ahora, también pensamos en el futuro. Los niños de 4 años también tendrán los mismos problemas si estos no se solucionan», argumenta.