"La iglesia no cierra, sino que habrá que buscar nuevas formas de estar presente"

Estos días, ha estado preparándose para su incorporación en la parroquia Corpus Christi, en Málaga. Pasa de una pequeña ciudad a una capital, lo que afronta con muchas ganas y deseando dejar su propia impronta.

Toca decir adiós. José López Solórzano, más conocido popularmente como el 'cura Pepe', se despide de la Iglesia de la Encarnación y de Marbella para comenzar una nueva etapa en la capital, en la parroquia del Corpus Christi. En estos 13 años, Pepe se ha ganado el cariño y el resto de todos los feligreses.

Después de 13 años llega el momento de decir a adiós ¿cómo se siente?

Esto es algo que produce unos sentimientos contradictorios en el corazón de cualquier persona. Por un lado te produce tristeza. Al final son 22 años en esta zona. Yo llevo 32 años de cura y la mayoría lo he pasado aquí. Aquí hay raíces e historias y duele. Por otro lado uno tiene claro que cuando eres cura van a pasar estas cosas,aunque no significa que se está preparado para ello.

En estos años ha logrado mejorar mucho la Iglesia y se ha ganado el cariño y el respeto de todos. Va a dejar un hueco...

Esta parroquia es del siglo XVII, por lo que hemos sido muchos los sacerdotes que hemos acompañado a esta ciudad y cada uno de ellos habrá puesto su huella, su cariño, tiempo y esfuerzo. Ahora se ve el mío porque es el más reciente, pero los cambios están ahí. A mi me agrada porque yo soy un sacerdote con sensibilidad por el templo y me ha gustado tener la casa del Señor digna y creo que se han hecho muchas mejoras y un mantenimiento muy grande gracias a la generosidad de las personas. Todo lo que se ha hecho se ha pagado con lo que los feligreses han ido aportando junto con lo que ha aportado el Obispado de Málaga. Gracias a Dios entrego entregó la parroquia sin ninguna deuda y con cierto superávit.

De todo lo que ha vivido ¿con qué se queda?

Me quedo con historias, con rostros, con personas, con problemas, con el hospital, con enfermedades, bautizos y bodas. Es decir, me quedo con todas esas historias que he escrito y que posiblemente del fruto de la edad se van olvidando. Me quedo con estos 13 años que he compartido con las personas que han estado conmigo. La gente que han querido compartir conmigo parte de su vida me ha tenido.

Al final pasa de Marbella, que se puede definir como una pequeña ciudad a Málaga, que es una capital.

Yo siempre he sido,por llamarlo de algún modo, un cura de pueblo o de ciudad y ahora voy a la capital. Yo ahora tengo que aprender a ser cura en una ciudad. Aquí en Marbella esta parroquia era la cabeza. La vida social religiosa de la ciudad se hacía aquí. En Málaga esto está más diluido. Yo voy a ser párroco de dos barrios que supongo que luego serán pequeñas unidades y después eso estará disperso en esa gran ciudad que es Málaga.

El Covid ha empañado su última etapa en Marbella y algo a lo que se tendrá que enfrentar en Málaga. ¿Cómo lo plantea?

Ha sido muy duro. Esa experiencia que tuvimos cercana a la Semana Santa y a la Cuaresma totalmente nueva para todos de cerrar la iglesia y de no poder celebrar nada ha sido tremendamente novedoso y hemos tenido que reinventarnos. He tirado mucho de redes sociales y de la televisión de Marbella que ha retransmitido las celebraciones. Yo creo que ese va a ser un poco el futuro. El tema de catequesis vamos a tener que plantearlo online o no presencial. Si vuelven a confinar tendremos que tirar de imaginación, si hay reducciones de aforo, tendremos que trabajar más. Habrá de hacer más misas y más bautizos. La iglesia no cierra, sino que habrá que buscar otra forma de estar presente en esta sociedad.

¿Cree de forma indirecta ha dejado el listón muy alto a su sucesor José Antonio Sánchez?

Yo estoy convencido de que cada uno tenemos nuestros talentos, nuestras virtudes y nuestros defectos. Yo soy como soy, porque así he sido criado y tengo mi propia forma de trabajar y de ser, ni mejor ni peor. El problema es que, muchas veces, la gente entra en comparaciones, lo que es un error. Si la gente pretende que José Antonio, sea como yo pues es imposible, al igual que lo es que la gente piense que yo voy a ser igual que el párroco que hasta ahora ha estado en el Corpus. Hay unas cosas que se van a mantener porque son iguales para todos, ahora, el color, el olor que tu le pongas eso es lo que varia. Cada uno llevamos una fragancia, pero ninguno tenemos un mal olor. Yo siempre lo digo, José Antonio es un gran compañero, amigo y sacerdote y estoy convencido que va a hacer lo mejor que sabe. Su listón es muy alto porque lo va a dar todo. Yo también he intentado hacer todo lo mejor que he podido.

¿Qué consejo le va a dar?

Le voy a dar un gran abrazo, le voy a dar las gracias. Es un hombre que, igual que yo, sale. Yo creo que es un acto de generosidad por parte de José, asumir una parroquia compleja de trabajo y él viene con muchas ganas. Le estoy dando mi colaboración y le estoy intentando hacer una entrada muy suave, muy de hermano. No hay fricción entre nosotros, al contrario. Yo le pido a los feligreses que lo acojan con el cariño, la delicadeza, con la educación y el respeto con el que han acogido a todos. Marbella en general y esta parroquia en particular es muy bonita y acogedora.