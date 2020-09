Premian al director del área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Costa del Sol

El director del área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Costa del Sol, Claudio Maañón ha conseguido el premio a la mejor 'Tesis Doctoral 2020' otorgado por la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Se trata de la primera edición de este premio que cuenta también con un accésit convocado por esta sociedad en el ámbito de la senología.

Este proyecto denominado 'Relación entre los niveles séricos del factor de crecimiento endotelial-vascular C (VEGF-C) y la afectación ganglionar axilar en pacientes con Cáncer de Mama operable sometidas a biopsia selectiva del ganglio centinela' ha sido dirigido por los tutores y jefes de los servicios de Oncología Médica de los hospitales Virgen de la Victoria y Regional de Málaga, Emilio Alba y Antonio Rueda, respectivamente.

Según ha publicado la sociedad en su web este premio tiene carácter anual y pretende convocar las mejores Tesis Doctorales defendidas en el año anterior a su edición. Las bases recogen también la publicación de este trabajo en la 'Revista de Senología y Patología Mamaria' para que pueda ser consultado por la comunidad científica. El fallo ha sido emitido por un jurado ad hoc compuesto por Miembros del Comité Editorial de la Revista.

En palabras de la Sociedad, "se trata de una tesis doctoral novedosa y puntera en el ámbito de la investigación en cáncer de mama, que puede tener también interesantes aplicaciones prácticas". Además, han querido también dar "la enhorabuena a los participantes, tanto a los premiados como a los no premiados, por la excelente calidad de todos los trabajos presentados".

Para Claudio Maañón la elección de este trabajo para defender sus tesis doctoral ha sido el resultado de dedicar gran parte de su actividad al cáncer de mama, además de trabajar la actividad de Ginecología y Obstetricia. "Prácticamente, durante los últimos 38 años y desde que terminé el MIR, me he estado especializando pasando, además, por varios de los institutos que llevan esta patología a nivel mundial", añade.

La búsqueda de tratamientos alternativos a las cirugías más agresivas e invasivas y con efectos importantes a niveles clínicos, estéticos, etc, en el cáncer de mama ha sido el principal objetivo que ha inspirado esta tesis, han explicado desde la Junta a través de un comunicado.

"La hipótesis de este estudio buscaba en el análisis del factor VEGF (siglas en inglés de factor de crecimiento vascular entodelial) disponible en el plasma de la sangre, predecir si está afectado o no el ganglio centinela y si, además, este factor actúa como un factor pronóstico de sobrevida de las pacientes y/o curación en los años futuros para, partir de ahí, desarrollar una herramienta que permitiera calcular la necesidad o no de tratamiento general o sistémico, sin necesidad de cirugías", ha señalado.

Así, ha continuado, "con una simple extracción de sangre, se intenta evitar intervenciones quirúrgicas de mayor o menor envergadura en el cáncer de mama".

No obstante, ha añadido, "en principio, no pudimos demostrar que este factor tuviera relación con el ganglio centinela, de manera que no se puede predecir mediante su análisis si está afectado o no, pero sí se ha probado que éste actúa como un factor protector de manera que, si sus valores en sangre son elevados, se puede relacionar con un mejor pronóstico de sobrevida y/o menores recaídas de las pacientes".

Todas estas ideas preliminares de esta tesis "pueden dar pie a nuevas líneas de investigación que desarrollen éstas y nuevas hipótesis", ha concluido.