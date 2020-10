Ángeles Muñoz reclama corredores seguros para atraer al turismo extranjero

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, reclamó ayer crear «cuanto antes» corredores seguros entre la provincia de Málaga y los destinos turísticos internacionales para hacer frente a la crisis económica que ha originado la pandemia del coronavirus y mejorar, de ese modo, las previsiones de 2021.

Muñoz, que participó de forma telemática en el foro «Marbella ante la pandemia» organizado por la emisora local de la cadena SER, aseguró: «Tenemos que tener claro que seguimos siendo un destino atractivo», por lo que «si fuéramos capaces de establecer corredores seguros hacia Málaga, con todas las medidas sanitarias, tendríamos un importante número de personas que querrían venir».

«Si somos capaces de ponerlo en marcha cuanto antes, el próximo año tendríamos unas previsiones que iniciarían la recuperación. Como ciudad, se lo pedimos a aquellos que tienen la responsabilidad, en este caso el Gobierno central», agregó.

«Sería bueno que fuéramos capaces de trasladar» la idea a «los que tienen las competencias para ello y creo que es algo de sentido común», añadió Muñoz, que explicó que los turistas, especialmente del resto del país, que pudieron trasladarse en verano a hoteles o segundas residencias de Marbella lo hicieron, lo que, apuntó, contrastó con el «evidente y gravísimo desplome» del mercado internacional.

Muñoz apeló a «la responsabilidad de todos los que tienen algo que decir en la pandemia, fundamentalmente el Gobierno de la nación» para que, sobre el estado de los contagios por Covid-19 en Madrid, abandonen «el actuar con ordeno y mando e intenten consensuar medidas, que no impongan, sino que dialoguen y que impere el sentido común».

«Lo que ocurre en Madrid tiene una repercusión internacional evidente. Hago un llamamiento a los que deberían de velar por la política turística y de imagen de país que dejen a un lado la confrontación política. Imagínese las noticias que están apareciendo en el resto de países», agregó la alcaldesa, que expresó su preocupación «por el descalabro económico y la caída y proyección de España como destino seguro».

«Que no se permita viajar y que la recomendación de prácticamente todos los países de la UE sea no ir a España o que EEUU o Rusia recomienden o nieguen venir a España si luego no hay cuarentena, para nosotros es una noticia mala», apuntó la regidora, al tiempo que indicó que las personas con segundas residencias en el país «tienen aquí su casa si siguen las reglas y lo único que tienen que hacer es cumplir fielmente las recomendaciones sanitarias».

Según ella, «si tuviéramos una política turística que permitiera que aquellos países de nuestro entorno, de la UE, pudieran tener un corredor seguro, los hoteles no cerrarían».