Agencias de viajes se unen para reactivar el turismo ante el Covid-19

Nueve agencias de viajes de Marbella se han unido para impulsar iniciativas con las que tratar de reactivar al sector del turismo local ante la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Las empresas, que representan el 39 por ciento de los puntos de venta abiertos al público en el municipio, han constituido la Plataforma de Agencias de Viajes Unidas de Marbella para revalorizar la labor de la intermediación turística y luchas por sus intereses; ser interlocutora entre las agencias de viajes de la localidad y las administraciones públicas; colaborar y asesorar a las administraciones en el desarrollo de proyectos turísticos, y generar sinergias con otros agentes del sector del turismo y hacer frente al intrusismo.

El 90 por ciento de las agencias de la plataforma cuenta con el certificado 'Andalucía Segura', lo que les habilita para comercializar el bono turístico con el que la Junta de Andalucía trata de reactivar el turismo en la región.

La plataforma ha puesto en marcha la web para ofrecer a los vecinos del municipio propuestas de viaje con beneficios adicionales para los usuarios, entre los que el colectivo destaca la financiación hasta diez meses sin intereses de los paquetes turísticos reservados a través de las agencias adheridas; acceso a seguros de viaje con cobertura Covid-19; promociones especiales exclusivas; o descuentos del cinco por ciento en estancias de hotel y del siete por ciento en paquetes turísticos.

El colectivo, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Guías del municipio, ha propuesto también al Ayuntamiento la organización de excursiones y viajes para los jóvenes de Marbella con precios y condiciones especiales; y viajes para las personas mayores con características similares a los del programa Imserso.

La primera iniciativa, que sale adelante con la colaboración de los guías locales oficiales, permitirá organizar visitas culturales por el municipio para los vecinos y para los turistas que visiten Marbella con los bonos turísticos aprobados por la Junta.

«Somos agencias emisoras que, principalmente, ofrecemos a los vecinos de Marbella viajes para salir fuera y no hemos tenido actividad ninguna. Nuestra temporada alta coincidiría con octubre o noviembre porque los empleados del sector del turismo local tienen vacaciones. Pero si ellos han tenido una mala campaña de verano o no han podido trabajar no van a viajar ahora, a lo que se suman las restricciones para poder viajar», explica el portavoz de la plataforma, Francisco Gallardo.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca el «ingenio y capacidad de reacción para reinventarse y tratar sacar negocios y reactivación económica» y la oportunidad que ofrece la iniciativa para conocer el municipio.