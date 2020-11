Polémica por las ayudas a las pymes entre el PP y la oposición

Las posibles ayudas directas del Ayuntamiento para que las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos hagan frente a la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del coronavirus enfrentaron ayer al equipo de gobierno y a la oposición, a tres días de la segunda protesta en tres semanas que organizan comerciantes del Casco Antiguo y del centro urbano de Marbella.



La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destacó la necesidad de que, ante la escasez de recursos municipales, el Ayuntamiento reciba un «apoyo» por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno central y una «inyección (económica) de verdad que tome en serio al sector del turismo» para ayudar las pymes, especialmente de los sectores del comercio y la hostelería. «Los recursos que tiene el Ayuntamiento son para sus servicios básicos, que tiene que seguir manteniendo», agregó.



Muñoz anunció que los presupuestos municipales de 2021, que está elaborando el Gobierno local, contemplarán una partida para ayudar a las pymes, aunque eludió concretar la cuantía.



«Priorizaremos el área social y habrá fondos contra el Covid-19. Pero habrá una partida presupuestaria en materia de apoyo a pymes y empleo. Y ayudas directas para inyectar todas las posibilidades del Ayuntamiento para mantener los puestos de empleo», explicó.



La oposición recordó que la alcaldesa anunció en abril un plan dotado con 130 millones de euros para reactivar la economía local que no ha ejecutado y propone al equipo de gobierno medidas para conceder de forma inmediata ayudas directas a las pymes.



El portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal, solicitó al equipo de gobierno ayudas directas de 3.000 euros para los establecimientos relacionados con el sector de la hostelería.



El importe de la cuantía, aseguró, rondaría los 1,3 millones de euros, una partida asumible para el Ayuntamiento, cuyo presupuesto es de 300 millones de euros. «Es poca cuantía para ayudar a los establecimientos si lo comparamos con los dos millones de euros que nos costará patrocinar el torneo de golf Solheim Cup, que además se celebrará en Casares», apuntó.



El concejal criticó también que el Ayuntamiento haya otorgado fondos en concepto de patrocinio para la empresa que gestiona Puerto Banús o a la organizadora de los conciertos veraniegos de Starlite y no a las pymes.



«A la alcaldesa no le cuesta sacar el dinero del Ayuntamiento para ponerlo a disposición de las grandes empresas, pero sí le cuesta hacer un pequeño esfuerzo para ayudar a los que mantienen en pie a la ciudad», agregó.



La concejala de Cs, María García, pidió al Gobierno local que «multiplique los esfuerzos» para llegar al mayor número de vecinos y sectores afectados por la crisis y «medidas concretas» para pymes y autónomos.



«Hemos pedido una línea de ayudas directas para apoyar al tejido productivo del municipio», especialmente para trabajadores autónomos, «uno de los colectivos más expuestos al impacto económico» del Covid-19.



La concejala aseguró también que «a día de hoy seguimos sin conocer» en qué se ha concretado el plan municipal dotado con 130 millones de euros ni otro con una partida de dos millones de euros para pymes y autónomos.



OSP pide a la alcaldesa que sea «valiente» para conceder ayudas a pymes y autónomos, medida que, señala, podría ponerse en marcha en un plazo de dos semanas a partir del momento en el que el interventor municipal las aprobara.



«Pedimos al Gobierno local que no vuelva a vender humo como a inicios de la pandemia, cuando señaló que destinaría dos millones de euros al tejido empresarial a través de diferentes asociaciones», señala la formación sampedreña.



Por su parte, comerciantes de Marbella tienen previsto desplazarse el viernes, a las 10.00 horas, en coche desde el Bulevar Pablo Ráez a Puerto Banús y regresar hasta el Arco de Marbella para reclamar ayudas directas.