Piden «medidas excepcionales» para las pymes de Marbella ante la crisis del Covid-19

El colectivo Impulsa Ciudad reclama al equipo de gobierno «medidas excepcionales de manera inmediata» para proteger al sector empresarial y el empleo que genera ante la crisis económica que está dejando la pandemia del coronavirus en Marbella.

El colectivo, que logró el número necesario de firmas para concurrir a las elecciones locales de 2019 pero no consiguió representación municipal en las urnas, acusa al gobierno local de tener «nula empatía» con el tejido empresarial a diferencia, agrega, de la actitud de ayuntamientos de municipios próximos a Marbella.

El colectivo destaca el Plan Orea Mijas 2020, dotado con 12 millones de euros para empresas y trabajadores autónomos afectados por la crisis y compatible con ayudas de la Junta de Andalucía y del Gobierno central y con ayudas directas de entre 3.000 y 6.000 euros; o el programa R-ABRE, en Benalmádena, con ayudas de 3.000 euros con complementos de 500 por trabajador para apoyar a los establecimientos cerrados durante la pandemia a que recuperen la actividad. Subraya también los tres millones de euros para medidas similares del Ayuntamiento de Fuengirola o los cinco millones del de Málaga.

En el extremo opuesto, agrega Impulsa Ciudad, está el Ayuntamiento de Marbella, cuya única medida adoptada tras el «aluvión de críticas ciudadanas» es revertir «el enorme gasto» de 700.000 euros para contratar la iluminación navideña en subvenciones de 350 euros para que los comercios decoren los escaparates.

«A una empresa que está en una situación económica y financiera difícil no se le puede obligar a que haga un gasto extra en decoración navideña. Lo que necesita es liquidez para atender gastos más urgentes, como el pago del alquiler, la seguridad social de los empleados, impuestos o pólizas de crédito», señala el colectivo.

Impulsa Ciudad lamenta que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, proponga que las ayudas directas para los trabajadores autónomos del municipio procedan de los fondos comunitarios que recibirá España para la reconstrucción ante la crisis del Covid-19 ya que «todavía no han llegado».

La alcaldesa, agrega el colectivo, «reclama a otras administraciones lo que ella no lleva a cabo». «Desde Impulsa Ciudad instamos al gobierno municipal a que, por una vez, se ponga en la piel de las empresas y autónomos locales y no reclame a otras administraciones lo que no es capaz de articular en su propia ciudad», apunta el colectivo en un comunicado.

«Se deben articular medidas de manera inmediata para paliar las consecuencias de la crisis económica. Empresas y autónomos pagan sus impuestos y en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo es necesario rescatarlos», agrega.