Denuncian la destrucción de parte de una factoría romana de salazones

El colectivo social Impulsa Ciudad ha denunciado la destrucción de los muros de una factoría de salazones de origen romano ubicada al sur de la basílica paleocristiana Vega del Mar, en San Pedro Alcántara.

Maquinaria de limpieza de playas de la Tenencia de Alcaldía del núcleo de población ha actuado sobre la superficie de la factoría, enterrada a finales de la década de los ochenta del pasado siglo para garantizar su protección debido al deterioro que sufría, y ha dejado al descubierto los muros de las piletas de la factoría y destrozado la parte alta, señala el colectivo.

«Impulsa Ciudad no entiende cómo siendo un yacimiento conocido -se descubrió a mediados de la década de los ochenta del siglo XX- no se han tomado las medidas oportunas por parte de la Tenencia y, en concreto, por parte del director general encargado de su gestión, para su protección», indica el colectivo, que logró en 2019 el número suficiente de firmas vecinales para concurrir a las elecciones locales de aquel año, pero no obtuvo en las urnas los votos necesarios para tener representación en la Corporación municipal.

Impulsa Ciudad asegura que es «fácil y barato» instalar una valla sobre el perímetro de la superficie que ocupa la factoría y una señalización que evite su destrucción. «No haberlo hecho desde hace tiempo es sólo la muestra de una falta de voluntad y de carencias en la gestión del área», agrega el colectivo, que en noviembre denunció unos trabajos de desmonte que el Ayuntamiento ejecutaba con maquinaría pesada a escasa distancia de un yacimiento fenicio ubicado en la playa de El Pinillo, en Marbella.

La Tenencia de Alcaldía ha señalado, tras la denuncia de Impulsa Ciudad, que trabaja en la preservación de «restos arqueológicos aparecidos en el entorno de la basílica paleocristiana» y que técnicos locales de Patrimonio han constatado, tras una inspección sobre el terreno, que ha quedado al descubierto «la parte superior de algunos muros de estructuras arquitectónicas históricas» que, reconoce el ente municipal, se conocen desde unas excavaciones que se realizaron en la zona en 1991.

La Tenencia de Alcaldía ha balizado el perímetro de la superficie que ocupa la factoría romana y ha asegurado que notificará a la Junta de Andalucía la situación entre el varadero de la playa de Linda Vista y la basílica en la que se encuentran «los vestigios» para que el Gobierno regional adopte las medidas para preservarlos.

Según el ente municipal, los vestigios han aflorado a la superficie a causa de «la erosión y el tráfico rodado» y ha asegurado que está «comprometida» con la conservación de los restos arqueológicos que conforman el pasado del municipio.