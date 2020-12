Fundan una asociación para acercar a los vecinos el comercio del Casco Antiguo

Pequeños y medianos empresarios del Casco Antiguo han fundado una asociación para tratar de atraer a los vecinos del resto de Marbella a uno de los emplazamientos más emblemáticos del municipio y que más está acusando la crisis económica, ante la falta de turistas debido a las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus.

La asociación de comerciantes Amanecer Casco Antiguo inició su actividad hace unos cuatro meses y cuenta con cerca de 20 integrantes, la mayoría pequeños empresarios con negocios situados en el centro urbano de Marbella.

Antes del estado de emergencia decretado por el Gobierno central para hacer frente al Covid-19 ya notaron que la actividad económica en el Casco Antiguo se estaba ralentizando y la irrupción de la pandemia «la terminó de rematar», señala la portavoz del colectivo, Mercedes Mariscal.

Para compensar la escasez de viajeros, la asociación busca combatir la imagen «elitista» que, según Mariscal, tienen los vecinos del municipio sobre el Casco Antiguo y animarles a que realicen sus compras y disfruten del ocio en la zona.

«Los propios vecinos de Marbella apenas bajan al casco urbano. Lo tachan de caro. Nosotros queremos quitar ese tabú para que bajen al centro urbano y lo conozcan y vivan. Ellos conocen Marbella, pero no bajan, no lo disfrutan. Pretendemos que no sólo vayan a los centros comerciales», añade.

Mariscal, que regenta un comercio propio en el centro urbano desde hace 16 años, asegura que ha visto «muchos altibajos» en la actividad económica de la zona, pero ninguno como el que ha provocado la pandemia del coronavirus. «Esta nos ha fundido totalmente», señala la portavoz del colectivo, que aboga por organizar más actividades en el Casco Antiguo para que este «resurja».

«Hay que dar a conocer que en el casco urbano te puedes tomar una cerveza o un café o ir de compras y que no te va a costar más que en otra parte de Marbella. No hay que tachar el centro urbano de elitista, sólo para las personas que tienen dinero. Un comercio o una cafetería te cuesta igual que en cualquier barriada», explica Mariscal, que destaca «el marco» que supone el Casco Antiguo.

La asociación es el segundo colectivo que fundan los pequeños y medianos empresarios del Casco Antiguo en plena pandemia del coronavirus. La Plataforma de Comerciantes y Hosteleros, que aúna a cerca de 250 emprendedores del centro urbano de Marbella, hizo su aparición pública a finales de octubre y, en un mes y medio, ha organizado tres protestas contra de la falta de ayudas directas del equipo de gobierno a las pymes.