"Ayudarnos es primordial frente a la situación económica que atravesamos"

Asume, en plena crisis económica, el cargo de un colectivo del que es socia desde hace unos cuatro años. Decidió durante el confinamiento contra el coronavirus dar el paso para dirigir una asociación con más de cien emprendedoras afiliadas.

Administradora de fincas de San Pedro, Isabel Carrasco asume la presidencia de la Red de Emprendedoras de Marbella (REM) en uno de los momentos más complicados para la mayor parte de las pymes del municipio, golpeadas por la crisis económica ocasionada por el coronavirus y la escasez de turistas. Ante los «tiempos difíciles que estamos viviendo», anima a las mujeres que quieran emprender a contar con el «respaldo y la experiencia» de la asociación. «REM siempre está ahí, apoyando a las asociadas con talleres online y otros recursos que ponemos a su disposición», señala.

Sé que será complicado. Muchas veces intentas agradar a todo el mundo, pero es difícil. Somos más de cien socias e intentaré ser empática y buscar el bien de los demás, no el propio o el de una. Pero siempre habrá alguien que no estará conforme o que crea las cosas se podrían hacer mejor. Soy positiva, tengo ilusión y creo que, más en estos momentos, todas a una siempre logramos todo.Es muy diverso y todas vamos a una. Todas buscamos lo mismo, que es que la asociación crezca, lo que, para mi, es muy importante. Y también buscamos ayudarnos, algo que lo necesitamos a nivel personal, empresarial y de emprendimiento.En otro momento te hubiera dicho la formación. Pero ahora mismo, creo que es la ayuda. Teniendo en cuenta la situación que atravesamos, creo que lo primordial es ayudarnos. Tenemos un proyecto para el próximo año, una web en la que quiero incluir un enlace para apoyar a las socias en la búsqueda de ayudas. Muchas veces, las socias no se benefician de subvenciones o de trabajos por falta de información o de conocimiento. Un ejemplo son los premios de la decoración navideña para los comercios de Marbella.Era algo fácil para los comercios y, sin embargo, me consta que muchos empresarios no lo han solicitado. Yo quiero que, al menos, mis socias puedan llegar a este tipo de ayudas.Es una asociación fuerte porque somos más de cien socias. Económicamente, nos financiamos en un 90 por ciento con sus cuotas. Hemos tenido bajas, pero también altas. Además, la junta directiva anterior nos está ayudando a tirar del carro.Se ve una merma. Hay gente que lo está pasando muy mal y empresarios a los que les cuesta pasar el mes. Pero estamos en la Costa del Sol. Hablo con otras socias de otros sectores y otras provincias y lo están pasando peor. Es el momento de ayudar y despertar la parte altruista de muchas personas.Tenemos las puertas abiertas del Vivero de Empresa y hemos ofrecido un curso de formación para que personas en paro o en situación de ERTE puedan reciclarse o cambiar de profesión.Cualquier ayuda es positiva, y más en los tiempos que corren. No criticaría en ningún momento ninguna ayuda si tenemos en cuenta los tiempos que corren ahora.Será duro. Como mínimo, en la Costa del Sol empezaremos a ver florecer un poquito en primavera. El invierno que nos queda, enero, febrero y marzo, será muy duro. El 80 por ciento de nuestra renta procede la hostelería. En primavera, la posibilidad de viajar será más fácil y seguro, las personas tendrán más facilidades de desplazarse. Y el turismo es lo que mueve la economía aquí.La crisis es difícil para todos, pero, cuando hablamos de la mujer, se nos pone un poquito más difícil.