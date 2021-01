El subdelegado asegura que el tren litoral es necesario, "pero en el futuro"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, ha asegurado que el Ejecutivo "sigue pensando que es necesario" llevar a cabo el tren litoral "pero en el futuro", ya que, ha apuntado, la inversión necesaria sería "muy elevada" y, además, la zona que conectaría "no tiene esa urgencia" en cuanto a comunicación, como otros proyectos.

En una entrevista con Europa Press, Ruiz Municio ha indicado que "el tren litoral es muy caro, porque la costa es una urbanización casi continua y hay sierra que horadar; estamos hablando de unos 7.000 millones de euros, aunque otra cosa es que la intención es que en el futuro habrá que hacer los estudios pertinentes para ver cómo hacerlo".

"Una vez que se decida el trazado y el proyecto, en un futuro se hará", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que "económicamente no tiene la misma importancia" que otros proyectos y, asimismo, "la zona de la costa no está incomunicada, tiene autopistas y autovías, y por tanto no tiene esa urgencia de activarla económicamente como sí se da con otras infraestructuras, como la línea Bobadilla-Algeciras".

Al respecto, el subdelegado ha manifestado que dentro de las infraestructuras ferroviarias, ese proyecto Bobadilla-Algeciras, que "enlazaría con el corredor Mediterráneo", es "el más importante porque va a beneficiar a toda Andalucía, va a ser fundamental y va a suponer un crecimiento económico a nivel regional".

También se ha referido al baipás de Almodóvar del Río (Córdoba) para la conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, destacando que "va a aligerar los tiempos" y que se trata de una iniciativa que está "contemplada en las inversiones ferroviarias".