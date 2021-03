Mercedes Mengíbar, directora territorial de Vithas en Andalucía, ha recibido el broche de oro de Amprem, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Marbella. Este galardón reconoce su trayectoria profesional y sus valores humanos.

“Desde Amprem hemos querido reconocer la exitosa carrera de Mercedes Mengíbar, pero también su parte humana. Mercedes destaca no solo por tener éxito en todos los proyectos que lidera sino también por ser una persona especialmente cercana y con unos valores humanos que impregna su trayectoria”, ha explicado Kristina Zekely, presidenta de Amprem, quien ha añadido que el broche de oro que recibe Mercedes ha sido diseñado por el reconocido joyero Manuel Spinosa.

El acto ha tenido lugar en el transcurso de un almuerzo celebrado en el Hotel Los Monteros y que también sirvió para que Amprem hiciese entrega de una donación a Cáritas Marbella para que este colectivo pueda continuar ayudando a las personas necesitadas.

Mercedes Mengíbar ha querido compartir este premio con todos los colaboradores que le han acompañado a lo largo de su carrera profesional. “No creo en las individualidades, sino en los equipos, por esto quiero compartir este reconocimiento con todos los colaboradores que me han acompañado a lo largo de mi carrera profesional, por todo lo que me han aportado y por lo que me han hecho crecer como persona”.

“Entiendo las organizaciones como espacio de crecimiento personal y profesional y desde hace años, soy una firme convencida que el futuro es el humanismo empresarial con un liderazgo consciente”, ha explicado Mercedes Mengíbar, quien ha añadido que “Vithas es una empresa que incentiva el desarrollo de sus empleados. En nuestro grupo hospitalario partimos de la base que para poder dar la mejor experiencia paciente tenemos que dar a nuestros profesionales la mejor experiencia empleado”.

Mercedes Mengíbar, especializada en Dirección de Empresas Sanitarias y diplomada en Buen Gobierno de las Sociedades en 2013 por el ICA (Instituto de Consejeros-Administradores), cuenta con una amplia experiencia en la gestión del cambio en centros hospitalarios. Lleva más de 20 años liderando Equipos de Personas y Hospitales y actualmente es directora territorial de Vithas en Andalucía. Este es uno de los numerosos premios que Mercedes Mengíbar ha recibido a lo largo de su trayectoria.

