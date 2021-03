La autopsia clínica realizada a la profesora de Marbella que falleció por una hemorragia cerebral dos semanas después de recibir la primera dosis de AstraZeneca apunta a que la vacuna no está relacionada con la muerte.

Los especialistas han determinado que la mujer tenía una predisposición a sufrir un accidente cerebrovascular, según informa este viernes el diario Sur de Málaga. La profesora, de 43 años y madre de dos hijos, podría haber sufrido un aneurisma, lo que habría desencadenado la hemorragia masiva que le causó la muerte. En los estudios preliminares no se ha detectado indicios de trombo en el cuerpo de la víctima, aunque habrá que esperar a los resultados de los diferentes estudios microscópicos que se están realizando a partir de las muestras tomadas, añade la información.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una comparecencia ante los medios en Lepe, ha asegurado que "no hay ninguna relación causal" entre la administración de la vacuna y el fallecimiento de la docente del IES Guadalpín. Tras expresar sus condolencias a la familia, ha señalado que en la autopsia clínica han participado dos anatomopatólogos y un forense, por lo que se ha hecho de la manera "más reglada y científica posible". Por ello, "se puede decir de forma clara y contundente que no hay relación causal entre la vacunación del coronavirus y su fallecimiento", ha incidido. "No existe ninguna relación entre la administración de la vacuna de AstraZeneca y el fallecimiento de esta mujer", ha reiterado el consejero.

Juan Marín rechaza el "temor" a la vacuna

Por su parte el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado este viernes su convencimiento en que "recuperemos el ritmo de vacunación en estos 14 días" tras levantarse la suspensión que pesaba sobre los lotes de AztraZeneca por la aparición de varios casos de tromboembolismos y ha rechazado sentir "ningún temor ante la garantía que nos da la Agencia Europea del Medicamento".

Marín se ha pronunciado este viernes en este sentido en la atención a los medios de comunicación en Málaga, donde ha participado junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la firma de un protocolo de control de servicios turísticos.

El vicepresidente de la Junta ha hecho una primera alusión al fallecimiento de una profesora de Marbella que había sido vacunada con AstraZeneca para, tras expresar el pésame a la familia, trasladar que "parece que la autopsia dice que son otras circunstancias y nada tiene que ver con la vacunación".

Marín ha asegurado que "volvemos al calendario de vacunación que se estableció el 9 de diciembre" tras recordar que "la Agencia Europea del Medicamento ha dado vía libre para inocular la vacuna de AztraZeneca", al tiempo que ha expresado la inquietud del Gobierno andaluz por cuanto ha recordado que "seguimos esperando más vacunas".

La recuperación del ritmo de vacunación, que ha cifrado en 70.000 dosis semanales, ha llevado al vicepresidente de la Junta a proclamar que "reivindicamos llegar a las 500.000 dosis semanales", cota que ha situado como "parte importante dentro del plan estratégico de vacunación".

Con la expectativa de incorporar la vacuna de Jannsen, que ha situado a partir de abril, Marín ha insistido en retomar la vacunación de los mayores de 18 años y menores de 55 años, destinatarios iniciales de la vacuna de AstraZeneca, y entre quienes ha mencionado a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al personal del sistema educativo.