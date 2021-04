El director de la Banda Municipal de Música de Marbella, José Almenara, extrae de un bolsillo interior de la chaqueta un folio en el que hay apuntadas a mano, en tinta azul, las respuestas que da el Ayuntamiento de Marbella a las peticiones de la banda. Junto a las palabras «local adecuado» hay un apunte que indica «tenemos una persona encargada, ya le llamará»; a escasa distancia de «personal», la anotación es «pendiente de una cita con Recursos Humanos». Un renglón más abajo, junto a «presupuesto» aparece un espacio en blanco.

¿Cuál es el estado actual de la Banda Municipal de Música de Marbella?

Está abandonada por parte de nuestra administración, el Ayuntamiento, desde hace 20 años. Abandonados en cuanto a personal y en cuanto un local para ensayar. De seguir así, la Banda desaparece.

De seguir el estado actual ¿cuánto tiempo de vida cree que le queda a la Banda?

En la banda tocan 15 músicos, 16 conmigo. Hay dos hermanos que tocan el trombón y el bombardino y que, cuando se jubilen, será imposible seguir tocando como Banda. Uno de ellos ha cumplido este mes 69 años y el otro tiene 66.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Por abandono del Ayuntamiento. Desde hace años tenemos citas con personas de las que dependemos. Toman nota de todo lo que necesitamos, pero no hacen nada.

¿Cuál es el presupuesto de 2021 para la Banda?

No hay exactamente presupuesto. Intentaré, si se puede, comprar algún instrumento y reparar los demás según las vicisitudes.

¿Cuál sería el número óptimo de músico para que la Banda siguiera adelante? ¿Por qué no se recurre a la Bolsa de Empleo?

Mínimo tendríamos que ser unos 30. No me dan una respuesta clara a por qué no se utiliza la Bolsa de Empleo. Cuando se abrió, vinieron unas 1.000 personas de toda España. Pedían estudios superiores y, supongo, que habría que pagarles como trabajadores con estudios superiores. Creo que fue un error. Somos una banda municipal, no profesional. Somos 15, pero aquí la gente toca y toca muy bien.

Una de sus peticiones es dedicación plena a la Banda, ¿en qué punto se encuentra esa demanda?

Ahora estamos dedicados a un 23 por ciento, un porcentaje ridículo y normalmente trabajos en días festivos. Lo que pedimos es poder dedicarnos al cien por cien a los diferentes actos y programas de un municipio como Marbella. Dedicarse plenamente a esto sería darle dignidad al músico, a los actos y al Ayuntamiento.

La Banda sólo tiene a una mujer entre sus 16 integrantes y entró hace unos 20 años. ¿No es atractiva la Banda para las mujeres?

Antes teníamos más mujeres, pero se han ido marchando. Hace 20 años había cuatro o cinco mujeres. El problema es que se está yendo gente y no entra nadie de reemplazo. Desde hace 20 años no ha entrado nadie, ni hombres ni mujeres.

Tras sus años en la Banda ¿con qué se queda?

Con los compañeros. Los músicos, además de buenos músicos, como personas son estupendas. Nos lo pasamos muy bien, muchas risas. La convivencia es lo mejor de todo. Ahora, el ánimo de la Banda está bajo porque vemos que está a punto de desaparecer.