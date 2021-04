La Mesa del Espeto, constituida el 5 de abril con el objetivo de preservar una de las principales manifestaciones de la cultura gastronómica de la provincia, se presentará el martes en el salón H&T, que se celebrará en el Palacio de Ferias de Málaga. Creada para impulsar las acciones dirigidas a salvaguardar este patrimonio cultural y gastronómico de la provincia, la Mesa del Espeto se presentará de forma oficial el martes en el Salón de Innovación de Hostelería H&T Málaga, donde contará con un punto de información en el expositor de Sabor a Málaga, que depende de la Diputación Provincial.

¿Cuál es el objetivo de la Mesa del Espeto?

Crear una estructura institucional en la que estén representados los máximos interesados en la salvaguarda del espeto de sardinas, un saber tradicional en su elaboración. En la Mesa están representadas la Junta de Andalucía; la Diputación Provincial, a través de Sabor a Málaga; o la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol, además de historiadores o espeteros. Están todos los que tienen que estar para el reconocimiento del espeto.

¿Qué acciones realizará en el Salón de Hostelería?

Sobre todo presentaremos de forma oficial la Mesa y a sus miembros. Contaremos con una intervención del historiador Jesús Moreno, que ha escrito un libro sobre el espeto de sardinas.

Tras el Salón de Hostelería, ¿qué proyectos tiene la Mesa?

Queremos emprender medidas para articular una formación sistemática sobre la elaboración del espeto. En Manilva empezará una formación de amoragadores que desde la Mesa lo respaldamos. Esperamos que la cantera de amoragadores no decaiga; al contrario, queremos que ese oficio se mantenga y se potencie. También queremos arropar a la asociación de espeteros que se está creando para impulsar la candidatura para que el espeto sea reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Su mandato al frente de la Mesa es de un año. ¿Cuáles serán las líneas básicas de su presidencia durante este tiempo?

Me gustaría, junto al resto de componentes de la Mesa, articular muchas de las actuaciones que aprobemos en las reuniones. Tenemos un concurso de fotografía sobre el espeto y las moragas que me gustaría ponerlo en marcha desde la Mesa. También creo que, de forma inminente, tenemos que poner en funcionamiento el espacio web de referencia en el que cualquier vecino de la provincia o de fuera de ella sepa en cada momento en que punto se encuentra el proceso de la candidatura ante la Unesco o cuáles son las actuaciones de la Mesa del Espeto. Es un honor que me hayan elegido el primer presidente de la Mesa.

¿Está en peligro la elaboración tradicional del espeto?

Creemos que se trata de un patrimonio en peligro. Cada vez hay menos moragas y menos sitios en las que celebrarlas y muchos establecimientos de playa se han convertido en clubs en los que desaparece el espeto. Queremos que siga siendo el gran embajador de la gastronomía malagueña. El espeto aporta identidad a la cultura gastronómica de Málaga ante los procesos de uniformidad y aculturización de los destinos que provocan los fenómenos turísticos en el mundo.