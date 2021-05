Un grupo inversor proyecta construir un hotel de cuatro estrellas en la zona de El Oasis, en la Milla de Oro de Marbella. El establecimiento, que tendrá 68 habitaciones y cuya apertura está prevista para 2023, contará con una inversión de unos 20 millones de euros, de los que diez corresponden al importe de la licencia de obras, que el equipo de gobierno aprobó ayer en Junta Local.

El Gobierno local aprobó también en Junta Local un acuerdo que posibilitará la solicitud de licencia de obras para la realización de nueva construcción o remodelaciones integrales en urbanizaciones con viviendas muy antiguas en las que no era posible.

La declaración de innecesariedad de la reparcelación podría beneficiar a unas 500 familias de las zonas de Río Real, con 30 viviendas; calle Notario Luis Oliver, que cuenta con parcelas que no se han edificado; en Las Palmeras; en la urbanización Andasol, en Las Chapas, con 94 viviendas; una zona de Elviria, con 273 casas; y el enclave sur de la N-340, que cuenta con naves industriales.

Con el acuerdo, se da alternativa a algunas viviendas que sólo pueden hacer algunas obras de mantenimiento, pero no demoler en el caso de que tuvieran un nuevo comprador que quisiese hacer una obra integral; o una parcela en la que no se hubiese construido antes y no tuviera la posibilidad de tener licencia.

De este modo, podrán solicitar permisos de reforma, remodelación o nueva construcción.

El acuerdo incluye que se otorgue al Ayuntamiento terrenos dotacionales, como viales ya construidos, que pasan a patrimonio municipal.