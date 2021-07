El pasado jueves y sábado el ayuntamiento lanzó un anuncio a las personas mayores de 40 años que no se habían vacunado para que acudieran al Palacio de Ferias y Congresos para que se pusieran la única dosis de Janssen. De las 1.000 dosis preparadas, solo se inocularon 250.

Ante esta cifra, la alcaldesa hizo un llamamiento a la población, apelando a la responsabilidad individual de cada ciudadano, no solo con respecto al correcto cumplimiento de las medidas sanitarias, sino también con la vacunación. “La única alternativa fiable a que acabemos con la pandemia es la vacunación. Aquellas personas que deciden de manera individual no vacunarse hace un flaco favor no solo a ellos a nivel individual, pero también a su entorno y a la propia colectividad” explicó.

Un dato que ha sorprendido a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ha resaltado el buen funcionamiento del calendario de vacunación del municipio, que ya ha abierto para los jóvenes nacidos en 1996. “Estamos bajando de manera rápida la edad”, aseguró Muñoz

En esta línea, la primera edil ha explicado que el ayuntamiento está manteniendo reuniones con diferentes sectores para acelerar el proceso de vacunación, sobre todo para los mayores de 18 años. Plantean la creación de puntos independientes de vacunación para aquellos jóvenes que de forma voluntaria quieran acudir a recibir su dosis de la vacuna. “No hay un solo día que no tengamos una reunión con el distrito y el hospital para poner todos los medios para acelerar el proceso de vacunación”, comentó la alcaldesa, que insistió en que es un trabajo conjunto con la población

Desde el ayuntamiento entienden que las medidas sanitarias impuestas hasta ahora son suficientes, “mientras que otros municipios están cerrando las playas ahora, el Ayuntamiento de Marbella ya lo hizo hace meses”, recordó la primera edil, que hizo énfasis en que Marbella es la única ciudad a nivel mundial que ostenta las dos certificaciones.