El Teatro Ciudad de Marbella alberga mañana, a partir de las 20.00 horas, las actuaciones de Koko Jean & The Tonics, Hot Nasho y The Gangberries dentro del Festival Internacional de Blues y Músicas Afroamericanas ‘Malaka Fest’, que, con el apoyo de la Diputación Provincial, se celebra también en Málaga y Torrox.

Entre los artistas se encuentra el músico local Nacho Mena, conocido como ‘Hot Nasho’ y que ha desarrollado su propia visión de los estilos más primitivos incorporando elementos de blues, swing, ragtime y rock desde sus inicios como ‘One man band’ en 2011.

También actuarán Koko Jeans, una banda formada en 2014 y residente en Barcelona que ha tenido su debut discográfico con ‘Hair Whip (Do The Do)’; y The Gangberries, una banda malagueña con un repertorio de versiones con toques personales de la mano de Fran Pacheco a la guitarra y voz, Javier Martín al bajo, Dani Cuenca a la batería y Salva Marina a la voz y teclados.

Una de las figuras principales de esta edición es la cantante americana Gisele Jackson, que ha desarrollado su carrera con artistas de la talla de Ray Charles, Donna Summer o James Brown y que estuvo en la ceremonia de la toma de posesión de Bill Clinton como presidente de los EEUU.

Jackson será la encargada de clausurar el festival en Málaga capital.

«Desde el principio tuvimos claro que Marbella tenía que formar parte del festival porque el blues tiene muchos seguidores internacionales que residen en esta zona», destacó el organizador del evento, Luis Rubio.