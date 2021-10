Decenas de vecinos llenaron ayer y el lunes las redes sociales con críticas contra el sistema de reservas que ha planificado el Ayuntamiento de Marbella para acudir a las diferentes atracciones de la celebración de Halloween.

Los internautas denunciaron, a través de las redes sociales de la Delegación de Fiestas y del portal Marbella Se Queja, la tardanza para gestionar la reserva de las visitas a las atracciones, la imposibilidad de contactar con la Concejalía o el bloqueo de uno de los dos números de teléfono que anunció el Consistorio para obtener un código con el que acceder al recinto.

«Me ha dado línea dos veces y jamás me han cogido el teléfono parece que lo han bloqueado», señalaba una usuaria en el portal Marbella Se Queja. «Llevo desde las 9 y tampoco me cogen las llamadas y luego me salen que están ocupados», agregaba otra internauta en la misma página.

En el perfil de la Delegación de Fiestas, un vecino aseguraba que «es una vergüenza, uno no da ni llamada y el otro no existe. En Reyes pasó igual. Con lo fácil que sería una aplicación y se gestiona todo por allí. Porque ganas de currar poco hoy la verdad». «Y uno de los números lo hayáis bloqueado directamente es una vergüenza, jugar con las ilusiones de los niños», añadía otro internauta en un mensaje que contaba con diferentes ‘Me Gusta’.

Piden paciencia

Ante el aluvión de críticas, la Delegación de Fiestas pidió «paciencia» a los usuarios a través de un comunicado difundido a primera hora de la mañana en su perfil social. «Hoy (por ayer) es el segundo día de reserva y disponéis de dos semanas para ello», recogía el mensaje. Para agilizar las reservas, personal de la Concejalía dedicaron la jornada de ayer, festivo en el municipio al celebrarse el día del Patrón de San Pedro Alcántara, a gestionar las reservas.

Adjuntos al comunicado de Fiestas, otros internautas publicaron mensajes de empatía ante las dificultades de los empleados municipales para gestionar las peticiones de los vecinos.

El Ayuntamiento de Marbella habilitará el 31 de octubre en el parque del arroyo de La Represa en un ‘parque embrujado’ con atracciones gratuitas para el público adulto e infantil con motivo de la fiesta de Halloween.

La zona de atracciones para adultos contará, entre otros, con los pasajes del terror ‘Truco o trato’ y ‘La mansión del pánico’, un tren Halloween, un ‘láser combat’, un autobús fantasma, un cementerio viviente o un juego de cazadores de zombies.

El espacio para el público infantil tendrá atracciones tematizadas como el paseo en barca, las camas elásticas, ‘jumping’, minitoritos o el laberinto del minotauro infantil.

El recinto contará con un aforo limitado y las visitas de los vecinos se han distribuido en tres franjas horarios distintas que abarcan desde de las 11.00 a las a 23.00 horas.

El último pase, entre las 20.00 y las 23.00 horas, estará únicamente reservado al público adolescente y adulto.