En primavera estaba incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, resultado de los estragos de la crisis del coronavirus en el restaurante en el que trabajaba, y nueve meses después, forma parte de la constelación de estrellas más selectas de la gastronomía española.

El chef Pablo Olivares lidera Nintai, el restaurante especializado en la cocina japonesa ubicado en Marbella y que ha obtenido la única estrella de la guía gastronómica Michelin que ha sumado la provincia de Málaga.

«No nos esperábamos la estrella y menos tras abrir en año de pandemia. Pero con ganas e ilusión, la hemos logrado», señala el cocinero marbellí de 28 años.

Los acontecimientos se han sucedido a un ritmo de vértigo para un chef de gastronomía japonesa para el que el ritmo hipnótico de las manos es parte del éxito.

«Yo estaba en mi casa y me llamó un compañero para decirme que Marcos Granda (sumiller asturiano afincado en Marbella) iba a abrir un restaurante japonés y que yo era de lo mejor de Marbella con este tipo de cocina. Me propuso hablar con Granda y así empezó todo. No me lo pensé. Ya había trabajado con Marcos y le conocía, sabemos qué quiere y que lo consigue», recuerda.

Días más tarde, conoció el proyecto de Granda, del que le atrajo la atención, «su exclusividad. Es un restaurante pequeño, por lo que le prestamos más atención a los comensales y podemos atenderles mejor», subraya.

Pasar de una situación laboral marcada por la incertidumbre al estrellato de los chefs lo califica de «increíble». «Con lo que hemos sufrido y el tiempo que hemos estado parados por la pandemia... Es algo increíble, no se puede describir», explica.

Se inició en la gastronomía nipona de la mano de su abuela, que trabajó durante 23 años en un restaurante asiático ubicado en Marbella y en cuyas cocinas se metía un Pablo aún niño cuando iba a visitarla.

«Me enamoré de este tipo de cocina», agrega el chef, a quien le llamó la atención «la delicadeza con la que se tratan los productos y el respeto que se les tiene».

Cursó un grado medio de cocina, hizo prácticas con el chef Marcos Granda, que diez años más tarde le llamaría para abrir Nintai; y se especializó en la gastronomía japonesa trabajando en diferentes restaurantes situados en el municipio, codo con codo con chefs con más de doce años de experiencia en el país nipón.

«Lo importante de la cocina japonesa es cómo se trabaja el producto y su calidad. Porque con un buen producto, puedes conseguir un gran resultado», apunta el chef.

Nintai, ubicado en la calle Ramón Gómez de la Serna, abrió al público en marzo, como resultado del proyecto que comenzó a gestar Granda tras un viaje que le llevó a Japón a principios de enero de 2020 y que maduró durante los largos días de encierro del confinamiento.

Impulsor de los restaurantes Skina, en Marbella; Ayalga, en su Asturias natal; y Clos, en Madrid, Granda puso en marcha un restaurante de reducidas dimensiones y diseñado para dar cabida a 12 clientes reunidos en torno a una barra de madera en la que Pablo, el itamae, el maestro del sushi, elabora dos menús exclusivos.

Porque en Nintai no hay cartas, sino dos menús entre los cuales pueden elegir los comensales.

El primero, Omakase (en japonés, confiar, ponerse en manos del chef), cuenta con cuatro platos calientes y seis pases de sushi.

El segundo, el gran menú Nintai, presenta seis pases calientes y diez piezas de sushi.

Ambos menús se maridan de forma personalizada para cada cliente.

Tres estrellas Michelin de las cinco de Marbella

El sumiller asturiano pero afincado en Marbella Marcos Granda cuenta con tres estrellas de la guía gastronómica Michelin de las cinco con las que cuenta el municipio.

Su restaurante especializado en la cocina japonesa Nintai logró el martes, en la gala que Michelin celebró en Valencia, la única distinción que suma este año la provincia de Málaga.

La estrella se suma a las dos que conserva Skina, el restaurante que Granda abrió en diciembre de 2004 y que obtuvo la primera distinción en diciembre de 2008 y la segunda, en 2019.

El repertorio de estrellas Michelin en Marbella se completa con las de El Lago y Messina.

Además, el jefe de cocina de Skina, el toledano Mario Cachinero, de 25 años, ha recibido el premio Young Chef Award, de la propia guía Michelin.

«Cachinero y su equipo firman una cocina que es un homenaje a la multicultural, vibrante y muy creativa tradición gastronómica del sur de España. Haciendo gala de la cercanía y estacionalidad de sus ingredientes, el equipo se deja guiar por la temporalidad de la fértil huerta local, el temperamento del Mediterráneo y los sabios consejos de su gran familia de proveedores. En Skina celebran las recetas que se han elaborado en los hogares andaluces desde hace siglos y las reinventan con muchísimo respeto y cariño», agregan responsables del restaurante de Granda, ubicado en el Casco Antiguo de Marbella.

Granda estuvo tres años en Londres formando parte del equipo de The Greenhouse, local que cuenta con dos estrellas Michelin y una cartera con más de tres mil referencias de vinos en carta.

Tras su paso por la capital inglesa, eligió Marbella para seguir formándose, por lo que se inscribió en un curso de sumillería en la ya extinta escuela de hostelería Bellamar, pero que no pudo hacer porque su currículo superaba los requisitos de acceso.

El sumiller cuenta también con el restaurante Ayalga, en Asturias, ubicado en el interior de un hotel y que ha logrado en 2021 la primera estrella Michelin; y Clos Madrid, que logró en 2018 la distinción de la guía gastronómica que todavía mantiene.