La entrada en vigor ayer de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la norma urbanística autonómica, marca el punto de inflexión en la elaboración del Plan General de Marbella (PGOU), que acumula meses de retraso según las previsiones iniciales del equipo de Gobierno.

La primera intención del Ejecutivo municipal era aprobar el documento de forma inicial en la primera mitad de 2021 para, así, suscribir de manera definitiva en el transcurso del mandato el PGOU «que nos permita abordar en los próximos años la convicción de qué debe ser Marbella», señaló la regidora, Ángeles Muñoz, a comienzos de 2020.

Sin embargo, a inicios de octubre, en un encuentro con colectivos empresariales del municipio, la alcaldesa anunció que esperaría a que entrara en vigor la norma autonómica -que prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten sus planes generales- para aprobar de forma inicial en el primer semestre de 2022 un PGOU que sustituirá al planeamiento de 1986, en vigor desde que, en 2015, el Tribunal Supremo anulara el de 2010.

«Creemos que, por idoneidad y seguridad jurídica, lo más prudente en esperar», indicó Muñoz tras el encuentro con los empresarios.

«Si el Ayuntamiento diera un paso ahora, no podríamos hacerlo con la ley (autonómica) que va a nacer, tendríamos que hacerlo con la ley anterior y no serviría toda la tramitación que estamos haciendo», agregó.

El Gobierno local adoptó así una postura similar a la que defiende OSP.

La formación sampedreña aboga por gestionar el urbanismo del término municipal a través de modificaciones puntuales en el PGOU de 1986 y tramitar el Plan al amparo de la Lista.

Seguridad jurídica perdida

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, aseguró ayer que, con la Lista, la Costa del Sol «recuperará por fin la seguridad jurídica perdida después de años de desmanes urbanísticos y caos legislativo».

«La ley simplifica al máximo los procedimientos y la reducción de plazos en la tramitación de los planeamientos, resolviendo a los ayuntamientos la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos y la huida de inversiones incluso», señaló Navarro en una cita con alcaldes y personal técnico de ayuntamientos costasoleños.

«Se cierran 16 años de idas y venidas de una normativa anterior, que se ha modificado hasta en once ocasiones y que no resultaba eficaz porque no se adaptaba a la realidad de la provincia de Málaga», agregó.