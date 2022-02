El PSOE pidió ayer al equipo de gobierno que cree un bono mensual que facilite el aparcamiento a los alumnos del Instituto Río Verde, ubicado en una zona afectada por las obras que se ejecutan de forma simultánea en dos de las principales calles del centro urbano y que unen la avenida Ricardo Soriano, la principal arteria de comunicación de Marbella, con el paseo marítimo.

La formación socialista propuso al Gobierno local que negocie con los propietarios de un aparcamiento soterrado anexo al instituto aparcamientos a precios «asequibles» para los estudiantes.

«Los alumnos del turno de tarde que van a clase no sólo no pueden encontrar un lugar para aparcar, sino que, si optan por dejar el coche en los aparcamientos cercanos, se encuentran con precios desorbitados que no son los habituales», indicó el concejal Antonio Párraga.

Las dificultades para circular por la zona se incrementan cuando los padres dejan y recogen con sus vehículos a los alumnos que realizan actividades en el gimnasio del instituto. Se trata de actividades que se desarrollaban en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, en la actualidad cerrado al público ya que su avanzado estado de deterioro obligará a derribarlo para edificar otro más moderno.

«La alcaldesa debe tomar medidas y trabajar para llevar el equilibrio a la ciudadanía por las molestias que están causando estas obras y problemáticas como ya la han calificado los usuarios de la zona en la protesta realizada ante la sorpresa del inicio de éstas», señaló el concejal socialista Antonio Párraga.