El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, colocó ayer la primera piedra del futuro instituto de Las Chapas, en Marbella, en un acto marcado por la incertidumbre sobre la fecha de finalización de un centro educativo impulsado para albergar a alumnos que estudian desde hace años en aulas prefabricadas.

El consejero señaló que la previsión del Gobierno regional es que el instituto entre en funcionamiento en septiembre de 2023, como reclaman los padres de los alumnos que estudian en las aulas prefabricadas, pero matizó que eso sólo ocurrirá «si las circunstancias lo permiten y todo evoluciona con normalidad».

Imbroda se refirió a las «dificultades» con las que se encuentran las empresas de construcción, como el retraso en la recepción de materiales o los obstáculos para adquirirlos, y que provocan «una especie de tormenta perfecta» que afecta al sector de la construcción.

«Un proyecto que nace con un presupuesto de, a lo mejor, tres millones de euros, con esta carestía pasa a cinco. Tú tenías previsto ese presupuesto y resulta que no. Y eso genera muchas dificultades a la empresa», explicó.

Imbroda aseguró que, ante estos impedimentos, el Gobierno regional «trabaja para que nuestras empresas no se puedan quedar atrás». «Desde el Gobierno de Andalucía vamos a poner todo nuestro empeño para que eso no ocurra. Si todo va normal, en abril (de 2023) tendremos ya terminado el instituto. Vamos a estar cerca de ellas para que no sufran esa situación», apuntó.

Los padres de los alumnos recelan de los previsiones que da la Junta, especialmente desde que el 20 de diciembre venciera el plazo que propusieron al Gobierno regional para que iniciara las actuaciones. Temen que la demora en el comienzo de las obras impida que el instituto esté finalizado en septiembre de 2023, lo que condenaría a los estudiantes a continuar en las aulas prefabricadas.

«La primera piedra está muy bien para la fotografía. Pero lo que hace falta es que pongan la última y que los alumnos estén entrando por la puerta», señaló el portavoz del Ampa de uno de los colegios afectados por la falta del instituto, Jorge Gil.

El representante del colectivo educativo pidió a la Junta que utilice los recursos económicos necesarios para evitar que la constructora se vea afectada por una posible escasez de materiales. «Tiene que sacar el instituto adelante como sea» antes de septiembre de 2023, señaló.

El centro educativo, que estará junto al Hospital Costa del Sol, cuenta con una inversión de 6,4 millones de euros y ofrecerá 620 puestos escolares, 480 de Secundaria y el resto, de Bachillerato.