Gaditana de origen, pero afincada en Marbella desde hace décadas, Ana Eugenia Venegas preside la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella (AMUM), cuyo objetivo es fomentar la amistad y el entendimiento entre aquel tipo de mujeres y con presencia en el municipio desde 2009. El colectivo forma parte de la Asociación Española de Mujeres Universitarias, por la que han pasado Clara Campoamor o María de Maeztu y refundada, a mediados del siglo XX, por personalidades como Isabel García Lorca. «Son muchas las que han trabajado por detalles como que las mujeres pudiéramos votar. Lo mínimo que podemos hacer es seguir su labor», señala.

¿Cómo surge la idea de crear en Marbella este colectivo?

Hace ya trece años, un grupo de mujeres, entre ellas Blanca Molet, que trabajó 35 años para Naciones Unidas, vino a vivir a Marbella tras unas carreras largas y exitosas. Se jubilaron de sus trabajos, pero no de su generosidad. Decidieron crear la asociación, ya que habían conocido proyectos similares en otros lugares del mundo. Ahora somos la delegación con más socias de España y la que más actividades programa. Hemos becado a 58 chicas para su acceso a la Universidad. Algunas han acabado la carrera y son socias.

¿Cuántas socias tiene el colectivo y cuál es su perfil?

Tenemos unas 90 socias y algunas colaboradoras. Todas son mujeres universitarias, desde físicas nucleares a filólogas, desde nefrólogas a arquitectas. Tenemos muchas socias mayores de 50 años, que es cuando las personas, las mujeres especialmente, podemos dedicar más tiempo a actividades fuera de nuestra carrera y nuestra familia. En los últimos tiempos se están sumando socias jóvenes, con nuevas formas de hacer, que nos enriquecen.

¿Cómo se encuentra, en su opinión, la situación de la educación en Marbella?

No tengo datos que sustenten una opinión seria. Sin embargo, es obvio que aún tenemos colegios prefabricados en Marbella, y ‘colegios prefabricados’ y ‘Marbella’ no tendrían que ir en una frase. Luego es evidente que existe mucho fracaso escolar, pero nosotras tenemos la experiencia de que las chicas con las que tratamos por nuestro Programa de Becas son absolutos talentos, estudiosas, implicadas, con objetivos claros. Los años nos dice que no nos equivocamos en su elección, que, por cierto, tiene que ver con su expediente académico y sus condiciones económicas. No nos equivocamos porque su comportamiento, sus maneras educadas, su esfuerzo y los resultados que van demostrando nos lo afirman.

¿En qué situación se encuentra la mujer en la sociedad actual? ¿Cree que sigue estando discriminada?

La sociedad actual es grande y diversa, tenemos un aquí y un allí. En España hay muchos tipos de familias, muchos tipos de hombres y en el tercer mundo o el mundo islámico la proporción de atropellos contra los Derechos Humanos de las Mujeres es realmente una tragedia. Yo tuve menos oportunidades por ser mujer y no he nacido en el Pleistoceno Medio, aunque peleé mucho. Y no quiero, para ninguna mujer que no tenga acceso a la educación, que se vea acosada sexualmente por un jefe, que sea objeto de maltrato, que no tenga oportunidades de acceso laboral porque se puede quedar embarazada. Quiero ver una mujer presidenta del gobierno por sus capacidades, y que lo haga muy bien y que las críticas que se le hagan no sea por ser mujer.

¿Qué opinión tiene de las cuotas en las empresas para discriminar de forma positiva a las mujeres?

La obligación produce rechazo y no se trata de crear dos equipos combatientes. En mi opinión, lo ideal es que las mujeres estuvieran formadas, con capacidades, conocimientos y actitudes con los que poder realizar todo tipo de empresas, capacitación y conocimientos necesarios que sería una pena perder como activo en una sociedad.

¿Qué personaje femenino de la Historia destacaría?

Mileva Mari, también conocida por Mileva Einstein. La primera mujer del Premio Nobel. Una física y matemática serbia que pocas personas conocen. Mileva trabajó codo con codo con Einstein en la redacción de la Teoría de la Relatividad y luego la abandonó sin honores y con un hijo esquizofrénico.