Vecinos y pymes toman una obra para pedir agilidad en su ejecución

Vecinos y pequeños empresarios de Marbella accedieron ayer a las obras de mejora de dos calles del centro urbano de Marbella para reclamar más operarios y recursos con los que agilizar su ejecución.

Tras franquear la valla de protección, los manifestantes se concentraron en la zona de actividad de los operarios y la maquinaria pesada que actúan en las calles Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar para pedir al Ayuntamiento que «presione» a la constructora para que aporte más recursos con los que «dar celeridad» a los trabajos.

«Si tiene que doblar turnos de trabajo, que los doble; si tiene que empezar la obra a las ocho de la mañana y acabarla a las diez, que se termine. Que se den prisa», señaló el portavoz de los vecinos y empresarios, Marco Gil.

Los manifestantes aseguran que, tras dos años de crisis provocada por el Covid, las obras han traído consigo un descenso de clientes que se agravará cuando los operarios levanten las aceras, una actuación prevista para los próximos días.

«Es un despropósito económico para todos los comercios y todo el vecindario», agregó Marco.

Entre los manifestantes que accedieron a las obras estaba Tomás Chacón, responsable de una cafetería ubicada en la zona. Desde el interior de la zona de trabajo de los operarios señalaba a su establecimiento para mostrar la falta de clientes. «Es la hora del aperitivo y mira cuánta gente tengo. En la terraza, nadie; y dentro, tres personas. Si antes daba más de cien desayunos, ahora doy unos 70», apuntó.

Tras dos meses de obras, aseguró que «ya me estoy viendo corto de dinero». «El alquiler del local lo suelo pagar entre el 15 y 20 de cada mes. A fecha de hoy (por ayer) aún no he pagado febrero», agregó.

A su lado, Marisol Morales, regente de una peluquería, lamentó que, tras la crisis de la pandemia, «nos han cortado cuatro calles». «No hay posibilidad de aparcar, las personas mayores tienen dificultades para acceder y todos los negocios están casi sin clientes. Una ruina para el pueblo. Me veo a punto de cerrar», señaló Morales, que acudió a la protesta con un megáfono y una camiseta en la que se leía, por una cara, ‘Obras rápidas YA!’ y, por la otra, ‘La ruina de Marbella’ junto a una imagen de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Las obras afectan a dos calles que conectan la principal arteria de la ciudad, la avenida Ricardo Soriano, con el paseo marítimo; y tienen un plazo de ejecución de unos ocho meses, según el Ayuntamiento, por lo que se prolongarán durante Semana Santa y verano.

Los vecinos proponen que las obras se ejecuten por fases para reducir el impacto sobre los comercios y residentes.