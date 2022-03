Denuncia agresiones de la Policía Local de Marbella tras criticar a la alcaldesa

Un integrante del colectivo ambientalista Acción por el Clima Marbella ha denunciado agresiones por parte de la Policía Local minutos después de recriminar a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el estado de deterioro en el que, según él, se encuentra la barriada, durante una visita a Las Albarizas.

Salvador Díaz señala en su denuncia presentada ante la Policía Nacional que el martes por la mañana se encontraba en Las Albarizas con un megáfono para hacer un llamamiento a los vecinos para que acudan a recoger escombros y basuras el próximo domingo.

Minutos después se personó la alcaldesa en la zona para acudir a un acto en el Centro Cívico de la barriada, momento que aprovechó el activista para, a través del megáfono, recriminarle la dejadez en la que, en su opinión, se encuentra la barriada.

Unos 20 minutos más tarde, cuando el activista ya se había alejado de los alrededores del Centro Cívico, un hombre le llamó y trató de abalanzarse sobre él. El activista trató de huir al entender que el varón pretendía robarle o agredirle. El hombre le alcanzó, le pidió la documentación y le lanzó contra una pared. Posteriormente, se identificó como agente de policía aunque, según recoge la denuncia, sin especificar a qué Cuerpo pertenecía ni aportar su número de placa a pesar de que se la solicitó el activista.

El agente de policía, además, arrebató el megáfono al activista y lo lanzó contra el suelo, lo que provocó que se fragmentara en varias partes.

Posteriormente apareció un segundo varón que se identificó también como policía y que volvió a requerir la documentación al integrante del colectivo mediomabientalista que ha realizado en la barriada de Las Albarizas campañas de recogida de basura y de plantación de árboles.

El activista trató de hacer con su teléfono móvil una fotografía del estado en el que había quedado el megáfono, momento en el que el agente que le interceptó en un primer momento le sujetó del cuello y le volvió a lanzar contra la pared.

Una pareja de la Policía Local que patrullaba en la zona acudió al lugar de los hechos para calmar los ánimos y pedir al agente de policía de paisano que se identificara.

«Cuando intenté hacer la fotografía, el agente se puso muy agresivo. Me cogió del cuello y me tiró contra la pared. Fue ahí cuando apareció la pareja de la Policía Local y el agente se vio obligado a enseñarme el número de placa. Después, la situación de relajó y me fui», explica el activista a La Opinión de Málaga.

Tras el suceso, el activista acudió al centro de salud de Leganitos para hacer un parte de lesiones y posteriormente acudió a las dependencias de la Policía Nacional a formalizar la denuncia.

El parte médico recoge, según contempla la denuncia, lesiones de esquimosis en la cara anterior del cuello del activista, que no preciso tratamiento y al que le dieron el alta en ese momento.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marbella para conocer su versión de los hechos pero no ha obtenido respuesta.