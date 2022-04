José Luis Yagüe: La crónica de los mejores años de Marbella

La vida dicen que está para exprimirla al máximo y vivir todo lo que se pueda. Pues, sin duda, José Luis Yagüe se lo tomó al pie de la letra cuando hace más de 60 años quiso embarcarse en el camino tan delicado y aventurero del periodismo, a través del cuál ha escrito una biografía de 600 páginas, ‘Lo que yo vi, lo que yo viví’, donde narra sus miles de vivencias como periodista, con grandes reportajes y entrevistas, acompañado de los personajes más importantes del mundo que han pasado por su exquisita pluma y que han llegado incluso a ser sus amigos.

Este periodista cuenta con una gran trayectoria profesional: Fue fundador del Diario ÁREA con Antonio Gómez Rubio, de La Tribuna de Marbella además de otros medios de comunicación en los que ha dejado su huella. Un historial periodístico siempre vinculado a proyectar la mejor imagen de Marbella por todo el mundo y que lo han convertido en una figura imprescindible en la Costa del Sol.

Anécdotas que dejan a cualquiera con la boca abierta y que dan una visión de la Costa del Sol y de Marbella muy diferente a la que tenemos ahora. «Cuento cómo llegué a la Costa del Sol con 12 años. Era una época de hambre y recuerdo, en la plaza del Ayuntamiento de Fuengirola, de estar comiendo un huevo a caballo, que era un filete de caballo con un huevo encima y patatas, y de postre un plátano. Tiré la cáscara del plátano al suelo y no se me olvidará cómo los niños se tiraron al suelo a por ella. Era la ‘Costa del Hambre’», nos comentaba Yagüe con añoranza a través del teléfono, afirmando recordar con exactitud ese momento a pesar de haber transcurrido más de 70 años, concretamente, en el 46: «Son momentos que jamás se olvidan».

Grandes personajes que lo acompañaron en sus aventuras y que ahora son protagonistas en sus historias contadas. Entre ellos, el conocido actor y productor de cine estadounidense Kirk Douglas, con el que además tiene en el libro una fotografía en la que le echa un brazo por encima y con quien pasó mucho tiempo. «Me echaba el pulso a ver quien de los dos tenía más fuerza. Me quería mucho y teníamos muy buena relación», mencionó el escritor.

Entre los protagonistas de su biografía también se encuentra la hermana de la reina de Inglaterra, la princesa Margarita, con la que no dudó en irse a un tablao flamenco; o el primer ministro británico Edward Heath, a quien le enseñó los mayores atractivos de la Costa del Sol e, incluso, cómo comer chanquetes en Puerto Banús, seguidos de un centenar de periodistas ingleses que promocionaron la zona de una manera increíble: «Si España hubiera tenido que pagar por esto, habrían sido millones y millones».

José Luis Yagüe fue el primer periodista español que le hizo una entrevista al que luego sería Rey de Arabia, el príncipe Fahd, un enamorado de Marbella: «Cuando le hice la entrevista era príncipe en ese momento y me contaba que cuando fuera rey iba a cambiar totalmente el país, que era de tribus. Me decía que iba a hacer autopistas, hoteles, estadios, hospitales...». Llegó incluso, en una ocasión, a donar dos millones de dólares para la construcción de viviendas en Marbella y San Pedro Alcántara; y en otra, a regalar otros dos millones al hospital Costa del Sol por cerrar una planta para él. «¿Tú has visto que se me haya agradecido algo oficialmente? A los periodistas no se les agradece nada», lamenta Yagüe, quien, durante años, ha propiciado que la imagen de Marbella vaya por todo el mundo y llegue a ser un referente a nivel internacional.

El periodista llegó a nombrar a la ciudad de Marbella como ‘El último paraíso de Europa’. «Me decía una vez en su casa Deborah Kerr; José Luis, tú coges un hueso de un níspero, lo pones en la tierra y enseguida tienes un árbol. Pues eso es Marbella: lo tienes todo».

Tal y como nos comenta Yagüe, la clave es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado: «Si yo no hubiera estado en la puerta del hotel cuando llegó el príncipe Fahd, no habría ocurrido».

Todas esas historias de Marbella, Málaga y el Campo de Gibraltar en un gran libro que pesa cerca de 4 kilos y que es en gran formato, con 600 páginas, mil fotografías y recortes de reportajes y artículos publicados y con una maquetación muy elegante. No está a la venta ni en Fcnac, ni El Corte Inglés, hay que pedirlo a la editora.